La defensa de Argüeso pide que se examine psiquátricamente a Núñez (Aemet)

La defensa letrada del que fuera secretario autonómico de Emergencia durante la dana, Emilio Argüeso, ha pedido que la Clínica Médico Forense de los Juzgados de Catarroja o en su defecto, de Valencia, examine a José Ángel Núñez, jefe de Climatología de Aemet, "al objeto de determinar si (sus lagunas de memoria) puede ser real y tener una base médico-psiquiátrica o neuronal o del tipo que sea, o pudiera ser fingida". Además, en su escrito remitido al juzgado advierte de las acciones legales que se pueda llegar a entablar "contra dicho señor".

El abogado de Argüeso viene a decir en su escrito que no se cree nada de lo declarado por Núñez el pasado lunes, y enumera algunas de las manifestaciones en las que, según el letrado, "faltó gravemente a la verdad".

Así, dice el escrito que Núñez afirmó que a las once de la mañana estaba inundada toda Valencia; que Aemet estuvo informando puntualmente de la gravedad de la situación "lo cual es abiertamente falso".

Que Núñez tenía claro que el Es Alert se debió enviar a las once de la mañana, y convocar el Cecopi a esa hora, "pero no dijo nada de eso en el Cecopi.

Además, el escrito habla de que la alerta no se pasó a naranja hasta la mañana del propio día 29 de octubre, cuando desde las siete de la mañana ya era roja.

También le reprocha sus "lagunas de memoria" y que no dijera nada de la gravedad de la situación en el Cecopi "porque no era de su competencia".

Afirma que: "Este señor nos vino a decir, eso sí, de forma no clara, que no recordaba nada de ese día, que se le ha borrado de su memoria, y que ha tenido que recurrir a su whatsapp (del que también nos dijo que no tiene cosas raras en el mismo y que por eso lo podía ceder) para reconstruir lo que paso esa noche.

Por todo ello, el escrito de la defensa de Argüeso solicita en análisis forense del testigo.