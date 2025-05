El PP confía en que Mazón recupere su imagen y logre anular a Camps

El PP de la Comunidad Valenciana no está dispuesto a entrar en el cuerpo a cuerpo con el expresidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps. Es un desgaste que no se puede permitir y que, además, sería aprovechado por la oposición.

Arropado por la vieja guardia del PP, Camps hizo este sábado un diagnóstico bastante pesimista del estado de un partido que «ha perdido fuelle» y que está «preso» por otras formaciones.

Se rodeó de los suyos para ofrecerse como el «salvador» de una situación que, a la vista de todos, es compleja. Sin embargo, Camps no cuenta ni con una corriente mayoritaria en el ámbito autonómico ni con el visto bueno de la dirección nacional.

El expresidente es consciente de ello, pero no tiene nada de perder. Actúa con la libertad que le confiere haber pasado de ser «plurimputado» a inocente.

«Si Camps hace un acto y quieren ir sus amigos no tenemos nada que decir, no le damos ninguna trascendencia», insisten desde el PP valenciano. No es momento de batallas orgánicas, no solo porque los ciudadanos no lo entenderían, sino porque sus esfuerzos están centrados en trabajar para que Valencia se recupere social y económicamente de la DANA.

«Estamos en la reconstrucción al cien por ciento, para cuestiones internas habrá tiempo, para la reconstrucción, no». Preocupa tanto el desgaste al que la gestión de la DANA está sometiendo al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que salvo Camps y su reducido entorno, el partido se muestra más disciplinado que nunca.

Hay un gobierno autonómico en juego, tres diputaciones y muchos ayuntamientos que pueden caer si no se mide bien la estrategia. Además, no es la primera vez que Camps se postula para volver a la vida pública después de que hace casi un año quedase exonerado de toda responsabilidad judicial. Desde entonces, viene reclamando un espacio que aún no ha encontrado.

Y en esto, desde el PP valenciano le dan la razón. «En el pasado Camps sufrió una persecución política y judicial que denunciamos y denunciaremos cada día, todos lo reconocemos y merece tanto por su gestión, como por sus sufrimientos, nuestro reconocimiento». Sin embargo, el apoyo, tanto desde Valencia como desde Génova se queda ahí.

Según fuentes consultadas por LA RAZÓN, desde la dirección nacional están decididos a seguir apostando por que sea el propio Mazón quien vaya recuperando su imagen conforme avanza la reconstrucción. Descartan cambiar sus planes y adelantar el congreso regional, pues confían en que el tiempo juega a su favor.

Además, al margen de la DANA, el Consell prosigue con el cumplimiento de un programa electoral que logró convencer a los valencianos. Es más, confían en que conforme la tensión en torno al jefe del Consell se vaya rebajando, el proyecto de Camps quede anulado. En esto cuentan también con los continuos desplantes que el Gobierno de Pedro Sánchez viene manteniendo contra los valencianos.

Respeto y unidad

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y presidenta del PP en Valencia, reforzó ayer la posición de Mazón. Desde el primer momento, todas las miradas apuntan a ella como el referente que todavía le queda al PP en Valencia. Sus manifestaciones, por tanto, son determinantes.

Mostró ayer su «respeto» por el expresidente Camps e hizo un claro llamamiento. «Es momento de estar todos unidos y trabajar en la reconstrucción». Catalá aseguró tener «mucho respeto por el expresidente Francisco Camps» y por todas las iniciativas que pueda plantear cualquier militante del PP. No obstante, insistió en que la prioridad es centrar todas sus energías en devolver la normalidad que Valencia y provincia perdieron tras la DANA.