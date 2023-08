Educación responde a las críticas por el retraso en las adjudicaciones: «El programa para asignar las plazas está obsoleto»

Hace prácticamente un mes que el conseller de Educación, José Antonio Rovira, tomó posesión de su cargo. Quedaban poco más de diez días para la fecha en la que habitualmente se publican las adjudicaciones de las plazas para el curso 2023-2024, pero todo no estaba preparado.

A estas alturas del verano, la Conselleria de Educación asegura que trabaja «a marchas forzadas» y sobre todo, «concienciada» con la situación del profesorado. El subdirector de Personal Docente de la Generalitat, José Pascual Hernández, ha asegurado hoy que la solución parece estar cerca y que en breve se podrá publicar el apartado de interinos de Primaria. Por lo que respecta a Secundaria, afirma que está «testado y está bastante bien».

Pascual ha aportado además un dato relevante a este proceso que ha sido duramente criticado por el equipo saliente de la Conselleria de Educación, de Compromís, y también por el PSPV.

Asegura que el programa informático data de 1999 y no se ha ido adecuando, pese a que existe un informe de 2020 que pide su renovación y la implementación de una nueva herramienta de mayor capacidad.

Explica que el apartado que está dando problemas es el del sector de los profesores técnicos de la FP, concretamente al cambiar de cuerpo. «La herramienta no estaba preparada, no estaba testada y, a la hora de generar ese paso, ha distorsionado todos los algoritmos».

Acusa, por tanto, al equipo de Raquel Tamarit de no haberlo planificado. «Cuando llegamos e iniciamos el proceso, el día 3, la fórmula no estaba preparada. Con una planificación en abril o marzo se habría podido solucionar y no se habría llegado a esto».

Ha criticado, por tanto, que su predecesor no considerara prioritario este asunto, una cuestión que les ha obligado a «volver pasos atrás y encontrar una solución».

Lluvia de críticas

Por su parte, la síndica del PSPV-PSOE en Les Corts, Rebeca Torró, ha acusado al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, de poner en grave peligro el inicio escolar. «Más de 20.000 docentes están pasando un infierno y muchos siguen sin saber dónde impartirán clases en septiembre».

CCOO-PV califica de «cortina de humo» la descarga de responsabilidades en el anterior equipo de la Conselleria y denuncian que estas semanas desde el sindicato han observado que las adjudicaciones no están siendo transparentes ni garantizan los derechos del personal participante.

Advierten además que habrá un gran número de centros que no comenzarán con suficiente personal, ya que el volumen de personas que se gestiona cada inicio de curso es muy elevado. «Cada año hay afectados porque no se han podido dar de alta en la nómina».