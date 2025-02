Un exdiputado socialista alienta la violencia contra Mazón: "Va a convertir los insultos en hostias"

La tensión política que vive la Comunidad Valenciana parece no tener fin. La última polémica surgida en las redes sociales, tras las últimas declaraciones del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, al admitir que llegó al Cecopi el 29 de octubre, el día de la Dana, a las 20.28 horas, ha provocado una serie de reacciones en cadena por parte de la esfera política, que ha aprovechado para generar todo tipo de comentarios, algunos de ellos, reprochables.

Es el caso del exdiputado del PSPV-PSOE en Les Corts, David Calvo, quien a través de su perfil en la red social X (antes Twitter) ha aseverado que Mazón está "a una mentria de convertir los insultos que recibe por las calles deValencia en hostias como panes".

Una expresión que ha causado aún más revuelo al incluir una coletilla final: "El que avisa no es traidor".

Esto ha provocado que innumerables comentarios de políticos y periodistas y ciudadanos hayan reaccionado contra el exdiputado valenciano, a quien acusan de haber "amenazado" y "alentar a la violencia" contra el presidente de la Generalitat, al tiempo que le han exigido una rectificación por lo desafortunado de su comentario.

La diputada del PP en Les Corts, Verónica Marcos, también ha respondido a Calvo en dicha publicación, asegurando que "pensaba que eras de las personas más moderadas y responsables" del Partido Socialista de la Comunidad. Así, le ha espetado "sois lo mismo", y le ha pedido que rectifique.

"En 35 años de periodista es la primera vez que leo esto. Me parece una barbaridad", escribía una periodista de The Objective. "Tu comentario da vergüenza", le recrimina otro usuario. "No se entiende que un político aliente la violencia", reprochaba otro.

Más amenazas a Mazón

Por el lado contrario, su mensaje también ha servido para encender aún más a los usuarios de la red social, quienes han reflejado en dicha publicación un odio y hostigamiento contra el presidente Mazón. "Si aparece por aquí se le rifa" o "Si soy el familiar de una víctima y me lo encuentro no creo que me pudiera sujetar", son algunos de los mensajes que otros usuarios han publicado como respuesta al tuit del exdiputado socialista.

"Un linchamiento, lo está pidiendo a voces. No se puede ser más miserable", o incluso, "a ver si le cae una piedra bien grande encima" son otros de los comentarios que se pueden leer en dicha publicación, lo que ha provocado que el enfrentamiento de nuevo entre ciudadanos, polarizando a la sociedad.