Quién es José María Ángel Batalla, el comisionado del Gobierno para la DANA que ha dimitido tras falsificar su título

El Comisionado para la reconstrucción tras la DANA del 29 de octubre, José María Ángel Batalla, ha presentado su dimisión al cargo tras la polémica sobre la titulación con la que promocionó a funcionario hace 43 años, mientras que ha lamentado que ha sufrido un "ataque injustificado" que le ha causado un daño personal "enorme".

En un escrito dirigido al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, fechado este jueves, el hasta ahora Comisionado ha insistido en que "jamás" ha falsificado ningún documento y que "jamás" se ha valido "de ningún documento falso para acceder a ningún puesto".

Además, el valenciano también ha dimitido como presidente de los socialistas valencianos, dentro de la Ejecutiva que dirige la ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, según han confirmado fuentes del partido.

"Mi amor a mi partido, a mis compañeros, mi compromiso con mi Gobierno y mi presidente me hacen tomar esta decisión para no ser titular de esta campaña de desgaste incansable que me provoca un gran dolor", ha expuesto Ángel Batalla en su carta al ministro, en la que explica que se jubila y va a dedicarse a defender su "honestidad y honor".

Quién es José María Ángel, ahora dimitido tras la polémica por su título

José María Ángel Batalla es un político valenciano con una larga trayectoria en la Administración Pública. Fue alcalde de L' Eliana durante 18 años (1997 - 2015), senador por la Comunidad Valenciana de 2011 a 2015, y dirigente del PSPV‑PSOE en diversas responsabilidades, incluyendo su puesto como portavoz en comisiones parlamentarias y cargos ejecutivos a nivel provincial.

Como funcionario de carrera en la Diputación de Valencia desde 1982, desempeñó un papel destacado en el ámbito de Seguridad y Emergencias del Gobierno valenciano durante el periodo Botànic, donde fue director general de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias desde 2015 hasta septiembre de 2023.

Asimismo, en diciembre de 2024 asumió la responsabilidad de Comisionado especial del Gobierno para la Reconstrucción tras la DANA de Valencia del 29 de octubre, un cargo vinculado al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, para coordinar las ayudas y la recuperación en las comarcas afectadas.

No obstante, esta carrera política, que algunos califican de "brillante", ha sido ahora eclipsada por el escándalo en la presunta falsificación de su título, tal y como apunta una investigación de la Agencia Valenciana Antifraude.

Por este motivo, en el día de hoy ha presentado su dimisión irrevocable como Comisionado, así como a sus puestos en la Ejecutiva del PSPV-PSOE, entre los que se encuentra la presidencia de los socialistas valencianos.