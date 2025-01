Feijóo presenta un plan para Valencia con 12.000 millones de inversión ante la inacción de Sánchez

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado esta mañana ante la patronal autonómica y las cámaras de comercio un ambicioso plan para que Valencia pueda recuperarse social y económicamente de la trágica dana que ha asolado la provincia. "Ninguna palabra alivia el dolor de los valencianos", ha admitido. Es la quinta vez que el popular visita Valencia desde la riada, su presencia constante contrasta con la del presidente Pedro Sánchez, que no ha vuelto desde la accidentada visita a Paiporta, el pasado 3 de noviembre.

Feijóo ha presentado un pormenorizado plan de infraestructuras para recuperar Valencia que prevé una inversión de 12.000 millones en los próximos diez años. "Es un deber político y moral que asumimos como partido, no podemos quedarnos cortos ni quietos. Llevamos meses trabajando en el documento que ofrezco al Gobierno". Si no lo quiere, ha dicho, que será su programa si llega al presidir el Ejecutivo. "Vengo pues a manifestar que el compromiso del Partido Popular con Valencia será total», ha asegurado.

El líder popular ha asegurado que Valencia ha vivido una emergencia nacional y, por eso, debe producirse una respuesta nacional. En este sentido, ha criticado al Gobierno por estar aprovechando la catástrofe, "si hubiese cometido errores de mala fe ya habría cambiado de actitud y hubiera abandonado el politiqueo barato".

Se ha referido también a la falta de ayudas directas que, además, se pueden pagar automáticamente a través de la Agencia Tributaria. "Tienen todos los datos de los ciudadanos. Se pueden pagar las ayudas en día". Por contra, ha dicho que el Gobierno está recaudando más. Así, ha tildado de "inmoral" que el Gobierno siga recaudando hasta en esta situaicón en Valencia, cobrando incluso el IVA de los vehículos nuevos. Así, ha planteado un plan fiscal para este año.

Feijóo también ha realizado un compromiso directo a largo plazo. Se ha referido a que la Comunitat Valenciana, junto a la Región de Murcia, es la peor financiada desde hace lustros, por lo que tiene mayor deuda y déficit en término del PIB que otras comunidades. Además, ha apuntado, tiene una inversión por debajo de la media y necesita un nuevo sistema de financiación. "Si en este momento hay un hecho diferencial en España, es la tragedia en la Comunidad Valenciana", ha dicho Feijóo en referencia a otras singularidades atendidas hasta ahora, como la catalana.

El presidente del PP ha admitido de que duda de que su plan cuente con el apoyo de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Si bien ha retado al presidente del Gobierno a que "haga suyo" su programa, ha garantizado que llevará el plan de emergencia al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. Allí se aprobará y después llegará a la Cámara Baja, donde todos los grupos parlamentarios con representación tendrán que retratarse.

El plan Valencia generará en el conjunto de la economía 30.000 millones de euros de PIB directo, 450.000 empleos y 7.600 millones de euros de recaudación fiscal total. Según ha explicado, en términos medios supone duplicar la inversión total ejecutada real del Estado en la Comunidad. “Valencia ha vivido una emergencia nacional y es imprescindible que haya una respuesta nacional", ha defendido, para después criticar que el Gobierno dedique su tiempo a "aprovechar" políticamente la Dana.

El presidente del PP ha asegurado a los empresarios que el objetivo pasa por conseguir que no vuelva a ocurrir ninguna situación parecida, recuperar los daños causados y adelantar en una década las principales infraestructuras. Feijóo ha criticado que el mecanismo de solidaridad de la UE no ha sido solicitado formalmente todavía y que la reprogramación de los Fondos Next Generation por 1.500 millones de euros anunciada por el Ejecutivo no haya sido consultada a la Generalitat para coordinar unas "mínimas prioridades". Feijóo ha advertido de que los autónomos no pueden ser los "grandes perjudicados" y ha solicitado al Gobierno que preste más apoyo a la Generalitat y a las administracione locales porque "el Ejecutivo no está dando ni un euro para la reconstrucción de los servicios públicos", como colegios o centros de salud.