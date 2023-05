El festival OceanFest promoverá la cultura marina y el turismo sostenible a final de mayo

El Oceanogràfic de Valencia ha organizado el primer festival OceanFest para promover la cultura marina y el turismo sostenible del 22 al 28 de mayo, con la participación de investigadores, científicos, expertos en fotografía y artistas.

El encuentro multidisciplinar se celebrará en el Oceanogràfic, el mayor acuario de Europa, como un encuentro de divulgación destinado a todos los amantes del mar y arrancará el próximo lunes con un foro de debate sobre pesca sostenible, en el que se abordará el presente y el futuro del consumo responsable.

El OceanFest ofrecerá actividades relacionadas con los mares y océanos, como la fotografía expositiva, el consumo sostenible, las charlas, los talleres, el cine, la música y la animación, que buscan sensibilizar al público del Oceanogràfic de la Ciutat de les Arts i les Ciències.

El director general del acuario, Eduardo Nogués, ha afirmado durante la presentación del festival que es fundamental ofrecer a los visitantes una experiencia que no solo sea entretenida, sino que también los lleve a reflexionar sobre la conservación de la biodiversidad de mares y océanos, la fragilidad del ecosistema marino y la necesidad de cuidarlo y preservarlo para las futuras generaciones.

El festival se alinea con la iniciativa de la Década de los Océanos 2020-2030 de la UNESCO y se enmarca en el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 14 de vida submarina.

Programación

El lunes 22 se celebrará un foro de debate sobre pesca sostenible, moderado por el divulgador científico y físico meteorólogo Manuel Toharia.

Los participantes son Francisco Beltrán, subdirector de Pesca de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana; Carmen Rodriguez y Eve Gallimay, del IMC-CSIC de Barcelona; José Luis Crespo, responsable de Conservación de la Fundación Oceanogràfic; Amadeu Ros, pescador de arrastre; y María Maceiras, pescadora gallega de bajura e 'influencer' conocida como "La Justiciera del Mar".

En el apartado artístico, la artista urbana valenciana Julieta XLF creará durante toda la semana del festival un gran mural de 40 metros de largo inspirada en algunos de los animales marinos más emblemáticos, como la anguila, la tortuga o el nautilus.

El martes, 23 de mayo, se destinará a la sección de la fotografía submarina. El fotógrafo Javier Murcia, galardonado con premios como el European Wildlife Photograpger of the Year, Montphoto, Fotocam o el Nature photographer of the year, presentará en el Edificio de Accesos del Oceanogràfic una exposición fotográfica de gran formato con impactantes y efectistas imágenes submarinas.

Con el objetivo de dar apoyo a las nuevas propuestas de fotografía relacionadas con el medio marino, el Oceanogràfic ha lanzado un concurso de fotografía submarina en el que han participado tanto profesionales como aficionados.

El próximo 27 de mayo, el jurado seleccionará los mejores trabajos, que recibirán premios valorados en 7.000 euros en función de las categorías a las que se han presentado.

El jueves será el día del cine y el novelista Juan Gómez-Jurado y el guionista Arturo González-Campos dialogarán sobre la mítica película "Tiburón" de Steven Spielberg, y cómo el film cambió la imagen de este depredador en el imaginario colectivo.

El compositor y ganador de dos premios Goya Lucas Vidal realizará en directo un taller de cómo se compone una banda sonora inspirada en los mares y los océanos.