El Ayuntamiento de Alicante lleva a la Fiscalía al creador de un reto viral que consistía en fingir ahogamientos

Dicho y hecho. Si en julio el Gobierno local anunció que emprendería acciones legales contra el youtuber Nil Ojeda por invitar, a través de sus Redes Sociales, a fingir ahogamientos en las playas de Alicante a través de un reto viral, ahora da un paso más, dado que lo denunciará ante la Fiscalía. Algo que, según ha explicado hoy en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local, el portavoz del Gobierno Local, Manuel Villar, se producirá esta semana o la próxima.

“No queremos dar publicidad a esta persona -en alusión al youtuber- ni al reto”, ha asegurado Villar, pero “no podemos quedarnos de brazos cruzados ante un acción que supuso un riesgo grave para la seguridad de las personas”. Dicha acción podría constituir un delito de simulación de peligro, algo que, a su vez, motivó que los socorristas se movilizaran ante un falso aviso de emergencia por lo que, en caso de peligro real para algún bañista, no habrían estado disponibles.

Villar ha indicado que los servicios jurídicos del Ayuntamiento han trabajado en el asunto hasta ahora y que la intención es “dar donde más duele”, pidiendo que se cierren las Redes Sociales del responsable del reto viral. Además de actuar por la vía penal contra Nil Ojeda, el Gobierno Local denunciará también a las empresas implicadas en el juego de rol.

No hay que olvidar que Nil Ojeda lanzó la campaña publicitaria a través de una empresa de merchandising,dirigida a público joven en la que pedía textualmente: “Halla al profesional del socorro, ponte delante y comienza a actuar: al suelo, ahogado fuera del agua. Si mereces, el premio te dará”. El premio consistía en prendas de una marca de ropa del propio youtuber o influencer.

La convocatoria provocó que a principios de julio en las playas de San Juan, a 7 kilómetros del centro de la ciudad, y la playa urbana del Postiguet se simularan varios ahogamientos, provocando el lógico enfado de los socorristas.

​​Además de incurrir en un delito de falso aviso de socorro también se habría infringido la Ordenanza de Convivencia Cívica de Alicante; una ordenanza que regula la libre circulación de personas y prohíbe actividades que pongan en peligro la seguridad en espacios públicos.