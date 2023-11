La historia de Rubén Arnal, el valenciano que ha dado la vuelta al mundo en solo doce años

Viajar es una experiencia inigualable. Descubrir nuevos lugares, culturas diferentes o personas con otros estilos de vida es algo que solo sabe aquel que viaja a distintas partes de nuestro planeta. Dicen que una vida no es suficiente para poder ver todo el mundo, pues son más de 500 kilómetros cuadrados los que componen la Tierra. Una tarea que para Rubén Arnal, un hombre valenciano, no ha sido imposible. En solo doce años, Rubén ha sido capaz de visitar todos los países reconocidos por la ONU "y algún territorio más que no está reconocido", lo que le ha llevado a estar en más de 200 países.

Una afición que Rubén reconoce que "tenía desde pequeño", aunque nunca antes se había planteado dar la vuelta al mundo hasta que iba sumando cada vez más y más países. "Al principio no me planteaba visitar todos los países del mundo. Pensaba que la aventura no se me iba a alargar tanto, pero cuando ves que te van quedando pocos países, lo intentas", reconoce, en declaraciones a LA RAZÓN.

De trabajar en una caja de ahorros y dar la vuelta al mundo

Rubén trabajaba en una caja de ahorros hasta hace unos años. Con la llegada de la crisis económica que sacudió España, su empresa le hizo un expediente de regulación de empleo (ERE) y a partir de ahí, vivía de la indemnización que le llegaba. Con esa ayuda, y unos ahorros que tenía de tiempos pasados, decidió no perder el tiempo y comenzar su andadura. Explica a este diario que hay países "que en un día o dos puedes visitarlos sin problema, pero lo mejor es hacer viajes largos y presenciar diferentes lugares, ciudades y países".

Así, uno de los viajes que emprendió Rubén fue de dos meses por el Caribe y Centroamérica. También de cinco meses por Oceanía, otros cinco meses por la costa oeste de África y varios meses por Asia, entre otros. Por Europa, algo más cerca, ha realizado varios viajes diferentes que le ha permitido visitar todo el continente.

"No se puede descartar ningún país, cada uno tiene un encanto diferente"

"Son diferentes viajes por las distintas zonas del mundo. Cuando te quieres dar cuenta, has visitado un gran número de países en poco tiempo, y has visto una gran cantidad de cosas diferentes en las semanas o meses que estás viajando. Parece mucho, pero no se hace tan largo", explica. Y es que tiene tanto en dónde elegir, que no puede quedarse con un país como favorito. "No se puede descartar ningún país. Es verdad que a nivel turístico o cultural, no todos ofrecen grandes cosas, pero cada uno tiene su encanto".

En general, no ha tenido muchos problemas para entrar a los países. Con la pandemia de coronavirus, su aventura se complicó, y algún territorio bélico como Siria o Yemen también ha sido difícil de descubrir. Pero ninguna traba impidió que pudiera viajar por todo el planeta, algo que muy pocos son capaces de hacer.

Disfrutar y viajar con un presupuesto bajo, las claves para dar la vuelta al mundo

Su principal consejo, sin lugar a dudas, es "disfrutar, y no obsesionarse con visitarlos todos en tiempo récord, o deprisa y corriendo". "También suelo recomendar llevar un diario para leer sobre los sitios que has visitado y anotar tus experiencias", añade.

Una vuelta al mundo que puede parecer una inversión económica bastante alta, pero Rubén asegura que "si sabes cómo hacerlo, no hay inconvenientes en ese sentido". "Siempre digo que el tema está en viajar con un presupuesto bajo para estirar más el dinero. Por suerte, el dinero y la energía me dio para visitar todos los países". Todo ello lo comenta en su libro -Cinco años en la carretera, mil anécdotas viajeras-, publicado al principio de esta experiencia y cuando tan solo llevaba una parte del mundo visitada.