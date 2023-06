Llegan a Valencia 53 menores ucranianos para pasar un verano "normal, como otros niños"

Los 53 niños y niñas ucranianos del programa de acogida de familias de la Fundación Juntos por la Vida para este verano han llegado a Valencia para pasar dos meses "normales" como cualquier niño y disfrutar de la playa o la piscina.

Los menores, de entre 6 y 14 años y procedentes de la zona de Chernóbil, Bucha, Irpín y Járkov, han sido acogidos por 53 familias, la mayor parte de Valencia, pero también de Alicante y Castellón, según ha explicado a EFETV la presidenta de Juntos por la Vida, Clara Arnal.

"Haremos alguna actividad y nos reuniremos todos, pero se trata de que pasen un verano como cualquier niño, de vacaciones, yendo a la escuela de verano, a la piscina o a la playa, pero sobre todo en paz", ha manifestado durante la espera de la llegada de los menores ucranianos.

Arnal ha señalado que la situación en Ucrania es muy difícil pues, además de los incidentes con mayor repercusión mediática como la destrucción de la presa de Nova Kajovka, en prácticamente todo el país hay alarmas y se interceptan misiles todos los días, también en la capital, Kiev.

De esta región proceden muchos niños de acogida, que viven "con temor y riesgo" a cualquier ataque a instalaciones eléctricas y nucleares, que podrían causar un escape, ha manifestado Arnal, que ha recordado la catástrofe de Chernóbil.

En sus lugares de residencia en Ucrania, los menores asisten a la escuela si esta dispone de sótano donde guarecerse cuando suenan las alarmas y, en casocontrario, reciben clases por internet.

Sin embargo, muchos niños no tienen acceso a las clases online debido a que no disponen de dispositivos electrónicos o por no tener acceso a internet, a lo que se añaden los cortes de electricidad que dificultan el seguimiento del curso escolar.

Juntos por la Vida ha demandado ayuda para costear la estancia de los niños durante los dos meses de verano, de la que se hacen cargo tanto la ONG como las familias de acogida.

Una de ellas, formada por Sandra Bonis y Alfredo Martínez,acogen a un niño de 10 años, Ilia, de la zona de Chernóbil, con el que disfrutarán de la playa y la piscina ayudados de traductores y de la tecnología para comunicarse, según han explicado.

Es la primera acogida para esta pareja, que relata que el niño vive a 30 kilómetros de Chernóbil y no conoce el mar.

Irene Cabrera y José Bonilla, familia numerosa, acogen a Milana, de 6 años, que se llevarán de vacaciones durante una semana y después irán a la playa y a fiestas de sus hijos con sus amigos para "ayudarla en todo lo que se pueda". La pequeña vive con su abuela y no tiene casa porque la suya se quemó.

Una de las niñas ucranianas, Verónica Kaminska, ha explicado en un perfecto español puesto que ha pasado varias estancias en Valencia que viene a disfrutar mucho el verano, irá a Calpe, a la playa y a la piscina y estará junto a su familia de acogida en Jalance.

Su padre de acogida, Alejandro Tena, ha asegurado que le tienen preparados días de playa y naturaleza y de parque acuático, y participarán en las fiestas del pueblo en agosto, y ha bromeado con "el medio novio" que tiene la menor en Jalance.

Verónica vive en un pueblo de Kiev con su abuela, su tío y su hermano pequeño, a los que cuida.