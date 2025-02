La lluvia y una "muixaranga" marcan el inicio de la cuarta manifestación contra la gestión de Mazón de la dana

La lluvia, y el caos que ella conlleva, ha marcado el inicio de la cuarta manifestación convocada en protesta por la gestión de la dana que el pasado 29 de octubre arrasó casi la mitad de la provincia de Valencia. La Nova Muixaranga d'Algemesí, una de las localidades afectadas, ha dado comienzo a la protesta, que se celebra tres meses después de la tragedia y que arranca a un ritmo mayor que las anteriores por la menor presencia de asistentes y porque el recorrido es más reducido.

Una pancarta roja con la imagen boca abajo del president de la Generalitat, Carlos Mazón, ataviado con el chaleco de emergencias, el lema 'Mazón dimisión' y un crespón negro encabeza esta manifestación, portada por damnificados por la dana.

Los testimonios de los afectados siguen poniendo los pelos de punta. Es el caso de Aitana, una joven de Catarroja cuyo abuelo, Manuel, se ahogó en su propia casa. Aitana denuncia que no ha habido ningún tipo de gestión de la dana, y que "no es que se podría haber hecho mejor, es que se podría haber hecho algo". Preguntada por si confía en que finalmente algún político asuma algún tipo de responsabilidad, asegura que "aunque la esperanza es lo último que se pierde", ella cree que no va a suceder. Aitana relata que vive a dos minutos de casa de su abuelo, "cuando intentamos ir ya no se podía cruzar, si hubieran avisado antes mi abuelo podría haber subido a la planta de arriba. Denuncia además que la Generalitat sigue sin ponerse en contacto con los familiares de los fallecidos.

Otro testimonio, especialmente desgarrador, es el de Dolores, una mujer de Chiva, que perdió a sus dos hijos y a su marido.

"Estamos aquí para recordarle al pueblo, a todas las personas afectadas, que no están solas, que pese al abandono institucional que están sintiendo el pueblo valenciano está a su lado", ha señalado una de las portavoces de la organización de la protesta en declaraciones a los periodistas antes del inicio de la marcha.

Por su parte, el síndico socialista en Les Corts, José Muñoz, ha señalado que, a pesar de la lluvia, la protesta sigue siendo multitudinaria porque "el pueblo valenciano ya no puede más". "Tenemos un presidente que el día en el que los valencianos y valencianas necesitaban que estuviera al frente, él estaba alargando la sobremesa en El Ventorro regalando la televisión pública valenciana en lugar de estar preocupándose por los pueblos que se inundaban".

Ha denunciado que el presidente "sigue sin dar explicaciones, insulta al pueblo valenciano y miente con respecto a las ayudas que da el Gobierno" y ha añadido que Mazón "no es digno de ocupar la Presidencia de la Generalitat valenciana". Ha asegurado que el PP "tiene una obligación moral con la Comunidad Valenciana y tiene que sustituir a Mazón, si no, seguiremos saliendo a la calle pidiendo que se vaya".

En las tres manifestaciones anteriores se reunió a 130.000 personas el 9 de noviembre, a casi 100.000 el 30 de noviembre y a cerca de 80.000 el 29 de diciembre.