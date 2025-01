«El Consorcio de Seguros intenta racanear. Voy a tener que pedir un préstamo»

Al día 89, llegó. Al entrar ayer en la cuenta bancaria de su negocio, Marlen Machado al fin vio un pago del Consorcio de Seguros. «Me han ingresado un tercio del total», explica a LA RAZÓN esta farmacéutica, que regenta la farmacia que lleva su nombre desde hace 32 años en Massanassa, uno de los pueblos de la zona cero de la DANA. «Voy a pedir un préstamo porque veo venir que no me van a pagar todo lo que he perdido. El consorcio está gorroneando al máximo», se queja.

Tres meses después de ver cómo el agua arrasaba con sus viviendas, negocios y coches, la mayoría de las personas afectadas por la DANA siguen peleando para poder recibir la compensación del Consorcio de Seguros.

Su caso sirve de ejemplo para ilustrar la situación que están viviendo miles de personas que lo perdieron todo en unas horas. El coche, la casa, su negocio, sus recuerdos y en el peor de los casos, la vida de algún amigo o familiar.

El Gobierno central informa diariamente de la evolución de las ayudas. De las 238.704 solicitudes registradas, el consorcio tan solo ha pagado 81.399 indemnizaciones, poco más de una tercera parte.

En este sentido, los vehículos son donde más avanzados están, con un 40 por ciento de los expedientes resueltos por un 28 por ciento de las viviendas y tan solo un 22 por ciento de los comercios, los más afectados.

En total se ha abonado 1.300 millones de euros, de los cuales menos de un diez por ciento van a negocios como el de Machado. Rosa García es una de las afortunadas: ella recibió la indemnización por su casa el día 1 de enero, tan solo tres días después de exponer su situación en un reportaje en este diario.

El artículo 18 de la Ley de Contrato de Seguro estipula que se debe realizar el pago del importe mínimo en un plazo máximo de cuarenta días.

En el caso de Rosa fue de 64, Machado ha tenido que esperar 25 días más.

Dos días después de la DANA, la Farmacia Marlen Machado abrió para dar servicio de emergencia y pronto tuvo claro que tendría que contratar a un perito particular porque no daba a basto. «Yo no podía estar trabajando y peleándome con el consorcio, no es mi trabajo», dice.

«Intentan racanear. A veces pienso que tenía que abrir y tirar todo al suelo para que se inundara. Esto ha sido un fastidio porque para nosotros una familia de pueblo es súper difícil», finaliza.

Sin protocolo claro

El 2 de noviembre contrató a Navid Khosheeiz, perito y director de Investigación Técnico Científica de Siniestros (INTECSIS). Khosheeiz ha ayudado a la farmacéutica a calcular los daños, que ascienden a unos 120.000 euros, de los cuales 70.000 euros son de medicamentos y material dañado y el resto de daños en el local, como el suelo, que se levantó.

Khosheeiz lleva los casos de quince empresas afectadas por la DANA y relata un descontrol absoluto por parte del Consorcio. «No hay un protocolo DANA único para todos, dan cuatro instrucciones y el resto lo dejan prácticamente al juicio individual de cada perito», se queja.

Entre los problemas está que se intenta rebajar el pago tanto al contenido de lo perdido como al continente, el inmueble.

«Si tienes un edificio de cincuenta años y se te ha levantado el suelo, paredes, etcétera, lo consideran un valor residual. Si reconstruir todos los daños son 80.000 euros te pueden decir que por la amortización y antigüedad te pago solamente 20.000 euros, pero la prima es la misma como si fuera recién construido. Están siendo bastante malignos», critica el perito.

Uno de los principales problemas es la falta de un sistema para catástrofes naturales. Con la DANA, el Consorcio sigue el protocolo de inundaciones como si hubiese reventado una tubería, por lo que cuentan hasta dónde llegó el agua sin contar el fango y los daños de goteras en zonas donde sí llovió se derivan al seguro.

«Para un frigorífico te derivan a la compañía de seguros porque dicen que no es la DANA, sino un fallo eléctrico. La compañía de seguros te deriva al consorcio y se duplica el tiempo de espera», dice el director de INTECSIS, que aclara que el protocolo de inundaciones no es correcto en esta situación. «No es lo mismo agua limpia que agua con barro, aguas fecales, aguas residuales o incluso con fertilizantes de campos como ha sido el caso», critica el perito.

A pesar de todo, Khosheeiz espera poder resolver «cuanto antes» la mayoría de casos que lleva, pero admite que el pago puede retrasarse años.

«En los que no se llegue a un acuerdo habrá que nombrar un tercer perito y ver hacia qué lado se inclina y tener la suerte que el consorcio no impugne el dictamen si no le conviene», comenta, y asegura que en algunos casos de catástrofes en el pasado ha llegado a tardar ocho años en cobrar por la vía judicial.

Esta posibilidad no desanima a Machado. Tiene claro que irá a juicio si no le pagan lo que considera, aunque entiende que no todos lo hagan. «Si te vas a gastar más de lo que te van a pagar, no puedes», dice.