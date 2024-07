Mazón defiende a su consellera de Turismo tras un insulto en redes: "Se viste como quiere, es una mujer libre y de primera"

Las redes sociales sirven con demasiada frecuencia para insultar con impunidad. Es el caso de un comentario que un usuario de la red X escribió este martes.

La Generalitat valenciana había convocado un minuto de silencio en la puerta del Palau de la Generalitat para condenar el terrible asesinato de violencia machista cometido el pasado viernes en Villena. Un matrimonio fue encontrado muerto y las investigaciones han confirmado que fue el hombre quien asesinó a su mujer.

Ni siquiera en un contexto como este se ha librado de que un usuario haya aprovechado la fotografía publicada de esta concentración de repulsa para atacar la manera en la que iba vestida la consellera de Turismo, Nuria Montes.

El usuario "Ser i serem" publicó: "A la senyora major de fucsia algú li pot dir que no té ja edat de vestir com una madame de puticlub xungo de carretera?" (A la señora mayor de fucsia alguien le puede decir que no tiene edad para vestir como una madame de puticlub chungo de carretera?

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha sido muy claro en su respuesta.

"La señora de fucsia se viste como quiere y es una mujer libre y de primera. Eres un cobarde y te escondes. Te desprecio".