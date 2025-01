Mazón denuncia una campaña contra él del Gobierno, al que califica como el "más cruel y con menos escrúpulos de la historia"

El presidente de la Generalitat valenciana y del PP de la Comunitat, Carlos Mazón, arropado esta mañana por su partido en un acto de encuentro entre el presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo y los alcaldes de los pueblos afectados por la dana, ha asegurado que, "después de casi dos meses y medio desde la dana, nunca pensé que el gobierno de mi país, el PSOE y Compromís llegaran al nivel al que han llegado, jamás lo pude imaginar. Mientras unos dábamos un paso adelante y reuíamos la confrontación, comenzó la cacería".

Ha señalado que "hemos visto publicidad pagada por el PSOE en Redes Sociales para difundir bulos" y ha lamentado que ha sido víctima de "amenazas, insultos, me han atribuido delitos, me han llamado criminal, asesino, corrupto, toda una campaña de desinformación para ocultar la corrupción que ya les rodea, y para ocultar su responsabilidad por la falta de obras y el silencio fatídico de aquel 29 de octubre".

Ante Feijóo, Mazón se ha mostrado como un "humilde presidente, dispuesto no solo a resistir ante el peor Gobierno, más cruel y con menos escrúpulos de la historia de España, sino a sacar adelante esta tierra. Recuperem valencia está en marcha, no nos van a detener".

Como ya hizo durante su primera comparecencia en Les Corts tras la tragedia, ha vinculado de nuevo su futuro político a la "recuperación que merece mi tierra, es el único futuro que me importa, y el único al que sirvo, no me interesa ningún otro futuro", ha asegurado.

