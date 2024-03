Mazón tiende la mano a Diana Morant para dialogar y avanzar en asuntos vitales para la Comunidad como agua y financiación

Día de resaca tras el congreso del PSPV en Benicàssim (Castellón) gracias al que el partido tiene una nueva dirección y una nueva líder, Diana Morant, ministra de Ciencia y Tecnología, que toma el relevo de Ximo Puig. Y al congreso se ha aludido hoy el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, para felicitar a Morant y a su nueva ejecutiva y de paso tenderle una mano al diálogo para buscar “puntos de encuentro” en temas trascendentales para la Comunidad Valenciana como son el agua y la financiación.

A preguntas de los medios de comunicación en un acto en Alicante -la presentación de los nuevos 18 autobuses urbanos eléctricos de la ciudad- Mazón ha asegurado que ofrece y seguirá ofreciendo diálogo al PSPV para avanzar en las líneas estratégicas de la región. El jefe del Consell ha agregado que le encantaría poder hablar con Morant sobre financiación y agua y sobre los borradores de ley que se están tramitando en Les Corts para así “trabajarlos”. “Si a alguno no le gusta un borrador de ley, pues tiene todas las opciones del mundo para hacer sus aportaciones".

“Es una pena -ha asegurado- que otros, sin ni siquiera haber escuchado y sin haber planteado nada, hablen nada menos que de la inconstitucionalidad de un borrador de ley que aún no ha empezado a tramitarse en Las Cortes", en alusión las leyes de concordia y libertad educativa que, según Morant, recurrirá el Gobierno de Pedro Sánchez al considerarlas inconstitucionales.

Sobre la ley de libertad educativa ha agregado que "se trata de hacer compatible el avance en libertad y permitir que las madres y padres en la Comunidad Valenciana tengan las posibilidades que durante mucho tiempo se les ha negado y que no tengan una policía lingüística vigilándoles, como han tenido hasta la fecha".

Ha proseguido que esto es "compatible con la promoción de nuestro valenciano" mediante su reconocimiento expreso y el de las certificaciones "a todos los que lo han podido estudiar y lo que lo estén estudiando".

El presidente ha confiado en que la actitud de Morant evite ser "el no porque no" y "sin tener ganas ni siquiera de escuchar lo que los otros podemos decir", y ha insistido en que tiene las "manos abiertas" para dialogar con el principal partido de la oposición con el objetivo de avanzar en los asuntos principales porque "no se puede seguir sin agua, sin financiación y sin unos Presupuestos Generales del Estado que condenan a la Comunidad".

En referencia al congreso que ha celebrado el PSPV-PSOE, Mazón ha comentado también con ironía él ha sido "bastante más protagonista" que otros sin haber asistido, y ha evitado replicar a algunas de las críticas que se han vertido contra su gestión reiterando una "nueva invitación al diálogo" con los máximos dirigentes socialistas.