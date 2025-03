La Orquesta de València avanza en su internacionalización con la visita al Musikverein de Viena

La Orquesta de València visitará Viena en 2026. La Orquesta ofrecerá un concierto en la Großer Saal, la sala principal del Musikverein, un concierto que será dirigido por Alexander Liebreich y que contará con el dúo de piano Silver-Garburg como solistas.

La cita será el 16 de abril del año que viene, en un programa englobado en el ciclo de la Jeneuse-Musikerleben, en el que el público austríaco podrá escuchar en primer lugar el Daphnis et Chloé / Suite de ballet n.º 2; el Cuarteto para piano n.º 3 en do menor, Op. 60 de Johannes Brahms, con arreglo para piano a cuatro manos y orquesta de cuerdas por Richard Dünser para cerrar con el emblemático poema sinfónico Así habló Zaratustra de Richard Strauss.

El director del Palau, Vicente Llimerá, se ha mostrado muy satisfecho por la nueva salida de la formación sinfónica valenciana al extranjero, «a debutar en un teatro legendario y tremendamente exigente como es el Musikverein de la capital austríaca, lo que supone un paso firme y decidido en el proceso de internacionalización que estamos llevando a cabo». El concierto ya está anunciado y las entradas a la venta.

También forma parte de ese proceso la producción de varios conciertos de la Orquesta de València por parte de Accentus Music. Así, este domingo la 2 de TVE retransmitirá a las 08.30 horas el Concierto de Aranjuez del maestro Rodrigo, dirigido por Liebreich y con la guitarrista Ana Vidovic. En este sentido, Llimerá ha incidido en qué «es importantísimo trabajar con una productora de la calidad y prestigio de Accentus Music, que nos permite tener una gran visibilidad internacional a través de varios canales artísticos».

Estreno en España

Igualmente, la Orquesta de València y Alexander Liebreich estrenarán en España, mañana viernes, a las 19.30 horas en la Sala Iturbi, la ópera de Toshio Hosokawa The Maiden of the Sea con libreto del mismo compositor, texto de Oriza Hirata y basado en la obra de teatro Noh Futari Shizuka. Hosokawa, quién asistió ayer al evento de València Music City, es compositor residente en la presente temporada y acaba de recibir el premio Fundación BBVA «Fronteras del Conocimiento en Música y Ópera». El argumento, dos personajes, Helen, una joven refugiada y Shizu, un espíritu difunto que canta su dolor por la guerra, entablan un poético diálogo. El autor nipón ofrece hoy una clase magistral a jóvenes estudiantes y mañana, con carácter previo al concierto, a las 18.15 horas en la Sala Rodrigo, el público podrá asistir a una charla introductoria.

Es la primera vez que podrá verse en el Palau de la Música una muestra del teatro Noh de la tradición japonesa a través de la versión semiescenificada de esta ópera, la dirección escénica de Andreas Morell y con escenografía y diseño de luz de Adán Hernández Salazar. Intervendrán la soprano Christina Daletska y Ryoko Aoki, voz noh, que es una artista única y pionera en este género, tradicionalmente ejecutado por hombres, que hunde sus raíces en el siglo VIII. Prácticamente desaparecido en la era Meiji y amenazado después de la IIGM, el teatro Noh ha recuperado el esplendor como principal forma de teatro japonés, que ha influido tanto en el teatro de títeres como en el Kabuki.