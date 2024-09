El Palau de la Música de Valencia ofrecerá nuevos abonos con bonificaciones especiales

El Palau de la Música de Valencia iniciará este viernes, 13 de septiembre, el periodo de renovación de abonos, que durará hasta el domingo 15 de septiembre, una vez finalizado, como novedad este año, se ofrecerá la posibilidad de adquirir abonos con bonificaciones especiales para diversos colectivos. Los abonos para la nueva temporada serán anuales (44 conciertos), el precio de los abonos A (Anfiteatro y Butaca) es de 1004 euros, el del B (Tribunas) de 754 euros y el del C (Fondo) de 502 euros.

El director del Palau, Vicente Llimerá, ha destacado que “este año y por primera vez en la historia del Palau disponemos de un nuevo marco regulador de precios, que nos permite aplicar bonificaciones especiales en los abonos a varios colectivos, para facilitarles que puedan asistir y disfrutar de nuestra programación”. Llimerá ha añadido que “esta era una vieja reivindicación de años que estaba parada y que, por fin, hemos podido desbloquear para que sea una feliz realidad”.

Estas nuevas bonificaciones, que suponen un ahorro del 50 % en los abonos de fondos y un 30 % en los abonos del resto de zonas, respecto al precio de las localidades sueltas, están destinadas a personas jubiladas, estudiantes entre 12 y 30 años (ISIC), personas con Carné Joven e IYTC entre 14 y 30 años, familias numerosas, monoparentales y monomarentales y en situación de desempleo de larga duración, previa presentación física de documento acreditativo.

De este modo, los precios de los abonos anuales con bonificación son de 879 euros para el abono A (Anfiteatro y Butaca), 661 euros para el B (Tribunas) y 314 euros para el C (Fondo). En los abonos anuales, existe la posibilidad de pago en dos cuatrimestres y con la compra del abono, se podrá adquirir las localidades para los conciertos extraordinarios. A partir del 17 de septiembre se podrán comprar los abonos de los ciclos pequeños, y la venta de localidades sueltas será el 25 de septiembre. Para más información, se puede acceder a la web del Palau.

Temporada 2024/25

La Temporada 2024/25 “El teu Palau, la teua Orquestra”, tiene 44 conciertos de abono, más 9 extraordinarios. El oboísta François Leleux y el autor Toshio Hosokawa serán residentes, mientras que Paul McCreesh será el director principal invitado.

La Sala Iturbi tendrá citas internacionales como el director Teodor Currentzis; Philharmonie de Luxembourg y Gustavo Gimeno; la Orquesta Filarmónica de Helsinki y Jukka-Pekka Saraste; la Mahler Chamber Orchestra y Yuja Wang; la Münchner Philharmoniker con Hilary Hahn; la WDR de Colonia con Orozco-Estrada y Pablo Ferrández; la London Philharmonic Orchestra y Vladimir Jurowski; la Staatskapelle Dresden y Daniele Gatti; la Orchestre Philharmonique de Radio France y Mikko Franck y la Wiener Symphoniker, dirigida por Petr Popelka y el violinista Renaud Capuçon.

También, las formaciones internacionales protagonizarán los dos tradicionales oratorios barrocos de Nadal y de Pascua, El Mesías de Haendel y La pasión según San Mateo de Bach, que serán interpretados por The Sixteen con Harry Christophers y la Akademie für Alte Music Berlin, respectivamente. El oratorio Salomón de Haendel será interpretado por Gabrielli Consort & Players y Paul McCreesh. Como también Argippo de Vivaldi por Europa Galante y Fabio Biondi, así como Capella de Ministrers y Europa Barroca, bajo la dirección de Carles Magraner ofrecerán un programa de Bach, Rameau y Haendel. La ópera Die Fledermaus de Johann Strauss será interpretada por Les Musiciens du Louvre, dirigidos por Marc Minkowski. La Orchestra of the Eighteenth Century, la Coral Catedralicia y Daniel Reuss, interpretarán la Missa in tempori belli de Haydn. Y el Coro y Orquesta Pygmalion y Raphaël Pichon ofrecerán el Réquiem de Fauré.

Vuelven al abono los recitales de piano, en la Sala Iturbi, con los pianistas Grigory Sokolov, Arcadi Volodos y Rudolf Buchbinder, como también se podrá disfrutar del trío formado por el violinista Renaud Capuçon, ganador del Premio ICMA 2024, el violonchelista Kian Soltani y el pianista Mao Fujita.

La Orquesta de Valencia será dirigida por su titular, Alexander Liebreich, en catorce ocasiones. Interpretarán en versión concierto el 1er acto de La Valquiria de Richard Wagner, la Sinfonía nº 9 de Beethoven con el Chor des Bayerischen Rundfunfs y la Sinfonía nº 2 de Mahler con la soprano Chen Reiss. En esta temporada, la formación sinfónica valenciana tendrá como artista invitada a una leyenda del piano como es Martha Argerich. A parte del principal director invitado, Paul McCreesh, tendrá como invitadas e invitados a Pinchas Steinberg, Josep Vicent, Martín Baeza-Rubio, Wayne Marshall, Guillermo García Calvo, Shiyeon Sung, Beatriz Fernández Aucejo y Manuel Hernández Silva.

Contará con otra de las ganadoras de los Premios ICMA como es la violinista Lana Zorjan, así como Lisa Batiashvili, Sergey Khachatryan, Veronika Eberle, Noah Bendix-Balgley y Chouchane Siranossian; el violonchelista Edgar Moreau; los pianistas Rudolf Buchbinder, Wayne Marshall, Behzod Abduraimov, Pablo Galdo y Martina Filjak, así como los trompetas Pacho Flores y Manuel Blanco. Como también participarán los solistas de la propia Orquesta, el flauta Salvador Martínez y el trompeta Raúl Junquera.

En cuanto a voces, acompañarán a la Orquesta las sopranos Sarah Wegener, Christina Daletska, Ryoko Aoki, Jone Martínez y Elisabeth Müller; los tenores Daniel Behle y Juan Sancho; los barítonos Christian Immler, Ferran Albrich y Liang Li, así como el alto Carlos Mena.