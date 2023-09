La polémica foto de las gimnastas: Quiten un tuit al día

Ahora que empieza un nuevo curso y hay quien está dispuesto a hacer nuevos propósitos, voy a atreverme a hacer una recomendación a los políticos adictos a «X», la red social que aún llamamos Twitter. Prescindan de un tuit al día. Es muy sencillo y ganarán tiempo para hacer cosas más provechosas. Eso sí, quizás dejen de generar polémicas poco serias, pero que triunfan muchísimo en este ecosistema viral en el que vivimos.

¿Y por qué digo esto? Pues viene a cuento de la ya famosa foto en la que la selección nacional de gimnasia rítmica visita el Palau de la Generalitat y las deportistas posan arrodilladas para hacerse una foto de familia junto al presidente Carlos Mazón y el vicepresidente Vicente Barrera, entre otros.

Nunca me han gustado las fotos tipo equipo de fútbol, prefiero las que se ponen todo el mundo en fila donde las bajitas pasamos delante y en la que se ven solo cabecitas en la segunda. Vi la foto que facilitó el gabinete de Comunicación de la Generalitat y pensé que trasmitía una imagen fea, antigua, también machista, pero no pensé que se hubiese hecho con esa intención. Es más, como había otras en la que las chicas no estaban en esa posición elegí otra.

Me faltó olfato porque dos días después -alguien tardó en darse cuenta- la foto estaba incendiando las redes. Los partidos de la oposición salieron a criticar la foto acusando de machista no solo al presidente Mazón, sino a todo el Consell.

Tal fue el revuelo que desde Presidencia se mostró un vídeo en el que se veía cómo actuó Mazón en este momento. «¿Tienen que estar agachadas? A mí me sabe mal. Esto no puede ser... Tendríamos que estar nosotros agachados, las campeonas son ellas», dijo respondiendo a las indicaciones de protocolo. Pues bien, para muchos de los que lo criticaron esto nunca pasó. Reconozco que optamos por no entrar en esta polémica porque teníamos cosas más importantes que hacer. Esa misma tarde una mujer en Alzira había sido asesinada por su ex marido. Otros, por lo que se ve, en su cronología de Twitter-timeline- de esto ya no enteraron.

Ya ven, con ahorrarse un tuit al día, le habrían dedicado tiempo a una acción indiscutible de machismo.