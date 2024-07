El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia dice que están "cómodos" con Vox pero tienen "líneas rojas""

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Juan Carlos Caballero, ha dicho esta mañana en referencia a la ruptura del pacto de gobierno con Vox en la Generalitat Valenciana y el reto de gobierno regionales de España que "aquí en el Ayuntamiento estamos trabajando de forma razonablemente bien, y seguimos con esa agenda de cambio que nos hemos marcado y que los valencianos refrendan cada vez en las urnas, tanto en las elecciones posteriores nacionales como en las europeas, por eso seguimos con la agenda reformista de activar la ciudad de Valencia". Caballero ha admitido que "somos partidos distintos, que tenemos ideas distintas, pero estamos decididos a separar aquello que nos diferencia para trabajar juntos en lo troncal, que es que esta ciudad vuelva a brillar". Ha añadido que "mientras estemos en esa senda de pensar en los valencianos y renunciemos a posicionamientos para alcanzar el bien común, nos sentiremos cómodos". Ha reconocido que tienen "nuestras líneas rojas", pero que seguirán "aplicando siempre el programa del PP para mejorar las condiciones de vida de los valencianos que es lo nuclear".

Sin embargo, fuentes próximas a la alcaldesa no confían en la durabilidad del pacto. Además de la evidente falta de sintonía entre la alcaldesa Catalá, y el portavoz de Vox, Juan Manuel Badenas, las mismas fuentes consideran que la ruptura de PP y Vox pronto implicará la salida de la formación ultra también de los gobiernos municipales en España y fijan esa ruptura en "próximas semanas". Las relaciones PP-Vox en el Ayuntamiento de Valencia no están tan engrasadas como lo han estado en el Consell de la Generalitat, donde le propio Mazón ha dicho tras cesar a los tres consellers de Vox que "tengo tres amigos". Los desencuentros en el gobierno municipal son frecuentes y la propia alcaldesa ha tenido que asumir materias en las que Vox no quería entrar, como la igualdad de género.

La propuesta del PSPV

Sobre la propuesta del portavoz socialista, Borja Sanjuan, de apoyar al PP si rompe su pacto con Vox ha dicho que Sanjuan "ha ofrecido un pacto a la prensa pero no ha ofrecido un pacto al equipo de gobierno, no ha llamado ni al PP ni a la alcaldesa. Si todo son palabras parece postureo".

Y ha añadido que "de todas formas el PSOE no está para hablar de pactos de estabilidad ni de pactos con partido radicales, porque en Cataluña gobierna en muchos ayuntamientos con partidos que se niegan a aceptar menas. ¿Va a romper los pactos que tienen con ERC o con Junts para garantizar la estabilidad porque son radicales en ese territorio?" Y ha concluido que "me parece que las ofertas de pactos son cosméticas y no ofrecen un pacto sincero porque si no hubieran llamado al PP y no a la prensa".

Caballero ha considerado que los valencianos "nos pusieron al frente de un Ayuntamiento para que bajemos impuestos, para que las calles estén limpias y los parques cuidados, para desatascar los grandes proyectos que estaban atascados como la ampliación del Puerto de Valencia, las 22.000 licencias atascadas en los cajones, la construcción de vivienda pública. Estamos satisfechos y garantizamos la estabilidad porque los partidos no pueden estar mirándose al ombligo y los valencianos están por encima de todo".

El compromiso de María José Catalá "es seguir con esta agenda de cambio solucionando los problemas de los valencianos y mejorando sus condiciones de vida".

Respecto a la ruptura en el Consell ha señalado que el presidente tiene toda nuestra confianza pero no afecta al Ayuntamiento de Valencia en la que garantizamos la estabilidad y nos encargamos de los realmente importante que es esa agenda reformista para mejorar la calidad de vida de los valencianos.

Oposición responsable

Antes de entrar en el pleno en el que se ha formalizado la renuncia de la hasta ahora portavoz socialista Sandra Gómez, el actual portavoz del PSPV, Borja Sanjuán ha señalado que "voy a pedir a la alcaldesa Catalá que mi primera reunión como portavoz sea para abordar la salida de la extrema derecha del gobierno municipal y sus efectos sobre la gobernabilidad de esta ciudad".

Ha dicho que "la alcaldesa no ha estado a la altura porque ha introducido a la extrema derecha en el Ayuntamiento, pero asumimos nuestra parte de responsabilidad y estamos dispuestos a pactar con ella políticas concretas si ella renuncia a ser una gobierno ultra".

Sanjuán ha recalcado que "le pedimos y le exigimos que eche a la extrema derecha del gobierno de la ciudad de Valencia para que esta ciudad no tenga la vergüenza de ser la institución más grande gobernada por la extrema derecha en España". Y ha concluido que "si ella está dispuesta a dejar de ser un gobierno ultra nosotros estamos dispuestos a ser una oposición responsable".