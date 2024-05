El primer recomendador de vehículos con IA es valenciano y solo necesita 5 minutos de test

La empresa valenciana The Car Mentor se ha convertido en el primer recomendador de coches mundial que, con solo con una breve encuesta de cinco minutos y miles de parámetros detrás gracias a la IA, permite encontrar, gratis, el vehículo que se ajusta mejor a las necesidades del usuario.

Por el momento solo estará disponible en la Comunitat Valenciana, según adelanta uno de los cuatro fundadores, Teo Sangüesa, de Morella (Castellón). El proyecto se formalizó en torno a 2022 y tuvo impulso cuando entró en Lanzadera, la compañía para acelerar startups.

“Como me gustaba el motor, siempre me preguntaban cuál era la mejor opción para comprar y yo ayudaba con lo que sabía. Con todas las dudas que oíamos, nos dimos cuenta de que no había ninguna herramienta digital que hiciera esa función de aconsejador y que fuera completo e independiente”, señala Sangüesa.

De hecho, en la investigación de mercado para ver si la idea ya existía vieron que “no había nada similar” y que tenía una aceptación del 98 % entre los consumidores, según sus estudios.

“Todo el tema de la recomendación de vehículos es un territorio virgen, una especie de océano azul, por lo que el desafío nos resultaba muy atractivo a los cuatro”, asegura.

Para Jaime Ripollés, otro de los fundadores, en el mercado actual solo existen puros compradores que se limitan a enseñar la oferta de vehículos: "Nosotros hemos revolucionado este sistema y pasamos a erigirnos como el primer jugador que actúa como recomendador puro y duro, que utilizamos todo el análisis de datos para ofrecer recomendaciones objetivas e informadas”.

De seis meses a cinco minutos

Ambos consideran que la propuesta diferencial es el tiempo de espera frente a los métodos tradicionales para escoger o renovar un vehículo: “Las estadísticas que consultamos decían que una persona tardaba seis meses desde que pensaba en cambiar de coche a comprar uno nuevo. Nosotros lo podemos hacer en cinco minutos”.

Aunque el tiempo sea corto, confirman que la aplicación recopila una gran cantidad de variables como el presupuesto, la altura del coche, la estética, el estado de la infraestructura, los fallos recurrentes que tenga el modelo, la subsanación de defectos o la fiabilidad del vehículo: “Esto es lo que nos hace especiales. Contemplamos datos que otros, de momento, no llegan”.

De este modo, se podrá elegir entre coche, moto y micromovilidad (bicicletas y patinetes). Como apunta Teo Sangüesa, se contemplan todas las modalidades de tenencia dependiendo de lo que quiera el usuario al igual que cualquier tipo de propulsión, ya sea diésel, gasolina, eléctrico o híbrido.

Además, se podrá incorporar cualquier tecnología que vaya implantándose como el hidrógeno o combustible sintético: “Cualquier tipo de vehículo autopropulsado o asistido, nosotros lo tendremos. Sea cual sea la manera en la que se desplace la gente, The Car Mentor se adaptará”, afirma Sangüesa.

Según figura en su web, el proyecto aglutina más de 300 marcas y más de 100 tipos de vehículos con hasta diez tipos de propulsión.

Sobre las aplicaciones en las que el usuario elige el modelo que quiere mediante filtros, señala que ellos “le han dado una vuelta”, porque “se presupone que el usuario sabe lo que está buscando, pero esa información para tomar decisiones con criterio no es de fácil acceso o requiere mucho tiempo”.

En cuanto al modelo de negocio, aseguran que el proceso será “totalmente gratuito” y que, además, no tendrá ningún tipo de publicidad: “Nunca vamos a influir en el algoritmo y que determinados coches sean los que aparezcan. Es totalmente contrario a nuestro espíritu y nuestros principios de independencia”.

Así, donde monetiza The Car Mentor es en los concesionarios, porque lo que pretenden sus impulsores es que, cuando recomiendan un vehículo, ese sea algo que esté disponible en el mercado: "Lo que hacemos es una especie de match entre la prescripción de usuario y unidades que haya disponibles a la venta en ese momento”.

Y tras "vender" a esos potenciales clientes a los concesionarios, el cliente no tiene, a cambio, ningún tipo de publicidad intrusiva ni debe pagar un plan adicional: “Con nuestra recomendación, los concesionarios saben que el cliente está mucho más convencido que otra persona que no tiene una elección concreta y basada en tantos datos”.

Ahora se lanza la primera fase del proyecto solo en la Comunitat Valenciana, donde tienen los acuerdos con los diferentes concesionarios, y más adelante prevén extender su modelo en toda España y convertir la empresa en un cibermercado o marketplace, es decir, aparte de hacer una recomendación del vehículo, también se podrá hacer la compra o la reserva sin salir de la plataforma.