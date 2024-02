El Valencia CF no firmará la candidatura al Mundial 2030 por la incertidumbre con el Nou Mestalla

El Valencia comunicó este jueves a las administraciones públicas, Generalitat y Ayuntamiento de València, que no firmará la adhesión de la petición ante la FIFA de la candidatura de València para que sea una de las ciudades sede del Mundial 2030 por la incertidumbre que asegura que hay respecto al Nou Mestalla.

La entidad, según pudo saber EFE, considera que tiene las certezas necesarias para hacerse corresponsable de la candidatura como propietaria de un Nou Mestalla dado que si el estadio no está acabado a tiempo podría tener que hacerse cargo de las multas.

El club cree que no tiene seguridad sobre cuándo va a concederle el Ayuntamiento de València la licencia para retomas las obras y que por tanto no sabe cuándo podría empezarlas. Del mismo modo, señala que no tiene certidumbres sobre si se aprobarán por parte del consistorio las fichas urbanísticas que le permiten tener beneficios urbanísticos.

La decisión del Valencia llega después de que este miércoles el Ayuntamiento aprobara realizar una auditoría para establecer de manera independiente el coste de acabar el estadio con el nuevo proyecto que ha presentado el club al consistorio.

Por su parte, la Generalitat ha confirmado que el Valencia ha comunicado que no firmará el documento de adhesión a la candidatura de València para ser una de las sedes del Mundial 2020 y ha explicado que la entidad lo ha achacado al acuerdo tomado el miércoles en la comisión de urbanismo del Ayuntamiento de la ciudad, según fuentes de la conselleria de cultura y deportes

En esa comisión, con los votos del PP, Vox, socios de gobierno, y Compromís, impulsor de la propuesta, se aprobó solicitar una auditoría independiente para establecer el coste del nuevo proyecto del Nou Mestalla que ha presentado el Valencia para determinar así qué garantías se le piden al club "que aseguren el coste total de las obras y que las mismas no volverán a pararse".

Además, los socios de gobierno aprobaron en solitario "por seguridad jurídica" posponer cualquier otra cuestión relacionada con el Valencia hasta conocer el 6 de marzo el fallo sobre el recurso del club a la caducidad anticipada de la Actuación Territorial Estratégica que amparaba el nuevo estadio.

Desde la Generalitat aseguran que la firma estaba acordada el miércoles y afirman que la adhesión, sin la firma del Valencia, se presentará igualmente este viernes tal y como ha reclamado la Federación Española.

Además, desde la Conselleria de cultura y deportes que dirige Vicente Barrera (Vox) defienden que han velado por la consecución del hito social, económico, cultural y deportivo que supondría que València fuera una de las sedes y que han tratado de ser un puente entre las diferentes partes.