Compromís denuncia que un profesor de un colegio de Valencia da charlas de "conversión homófobas"

Se refiere a ellas como "terapias de acompañamiento", pero en realidad son de "conversión homófobas". Así lo ha denunciado este viernes el diputado de Compromís en Les Corts y portavoz de igualdad LGTBI, Francesc Roig, quien ha asegurado un profesor de un colegio concertado de Valencia difunde estas ideas en las charlas de educación sexual.

El docente es autor de un libro en el que se hace promoción de estas terapias durante las tutorías de educación sexual en el colegio. Da clases en el colegio Santiago Apóstol de Valencia, ubicado en el barrio de Marxalenes, que pertenece al centro de orientación familiar Mater Misericordiae. "Es uno de los núcleos neurálgicos de las terapias de conversión según decenas de testigos hechos públicos los últimos meses".

Además, ha indicado que en su libro el profesor señala diferentes "síntomas" o "señales de alarma" en el proceso de maduración de la identidad sexual en niños, como por ejemplo no jugar al fútbol, tener predilección por ídolos femeninos o preferencia por actividades sedentarias y menos agresivas.

En el caso de las niñas, afirma que esas "señales de alarma" son la preferencia por llevar el cabello corto, "ropa masculina", desinterés por jugar con muñecas o preferencia por actividades más físicas, como por ejemplo "hacer volteretas" o hacer deporte.

El diputado ha explicado en un comunicado que en el libro el profesor llega a normalizar el acoso escolar hacia niños que no responden a su idea de masculinidad por parte otros compañeros, porque "la falta de masculinidad repele de forma inconsciente" a los "compañeros acosadores".

Así, señala que "no lo hacen por maldad", sino como parte de su "proceso de conquista de la propia identidad", y califica la reacción del niño víctima de acoso de callar y no responder como "no propia del varón", lo que le acaba por hacer asumir que las acusaciones de homosexualidad por parte de sus compañeros son "ciertas".

En el libro, este profesor afirma que "es posible la esperanza" con el acompañamiento a personas con proyección hacia el mismo sexo -PMS- (la denominación que utiliza a lo largo del texto para referirse a la homosexualidad).

Roig ha precisado que "Es posible la esperanza" es un colectivo conocido por haber practicado terapias de conversión contra centenares de personas LGTBI a través de diferentes grupos en todo España y América Latina.

Además, indica que, en la misma línea que otros defensores de las terapias de conversión, este profesor sitúa la atracción hacia personas del mismo sexo como un problema de maduración de la identidad masculina o femenina del niño o niña y defiende el papel del tutor en el centro educativo para poder detectar esos problemas e involucrarse en su conducción.

Compromís explica que ha recibido denuncias ciudadanas sobre el uso de este libro en el colegio, así como por la utilización de las instalaciones de este centro concertado para realizar una presentación de la publicación, y reclama que el profesor sea apartado y que la Conselleria actúa de manera "rápida y contundente".

"Nos encontramos ante una nueva pieza de esta trama que trata a los niños y niñas LGTBI como enfermos que hay que curar. Es inaceptable que en un centro sostenido con dinero público la educación sexual esté en manos de una persona que justifica el acoso escolar y ve peligroso que un niño no quiera jugar al fútbol o que una niña quiera llevar el peinado corto", ha criticado.

El diputado ha exigido que se apruebe la comisión de investigación que han propuesto en Les Corts y ha asegurado que no descansarán hasta esclarecer "toda la verdad sobre esta trama contra los jóvenes LGTBI y que se garantice que las escuelas sean espacios seguros para todo el alumnado".

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha reivindicado que las escuelas tienen que ser "espacios seguros para todos los niños y niñas, sean como sean", donde puedan desarrollar su personalidad de manera libre, y ha alertado de que no se trata de "casos aislados", sino que hay "una trama" que cabe investigar "hasta el final".

La Agencia EFE ha contactado con el centro educativo sin que hasta el momento haya recibido respuesta.