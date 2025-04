Tensión máxima en la Ciudad de Justicia de Valencia, víctimas de la dana reciben con gritos de "asesinos" a la exconsellera Pradas y a su número dos

La jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana del pasado 29 de octubre, cuyas inundaciones dejaron 228 personas fallecidas, toma declaración este viernes a los primeros imputados: la exconsellera Salomé Pradas y su ex número dos, Emilio Argüeso.

La exconsellera estaba citada a las 10 de la mañana y el ex secretario autonómico a las 12:30 horas en la Ciudad de la Justicia de Valencia, donde desde las 9 horas ya se habían concentrado miembros de las asociaciones de afectados y de los comités locales de reconstrucción para respaldar la labor de la jueza y reclamar Jjusticia.

Entre mucha expectación y fuertes medidas de seguridad, la exconsellera Pradas ha hecho aparición sobre las 9:20 horas, envuelta en muchísimas cámaras de televisión y entre los gritos de "asesinos, asesinos" de los manifestantes allí concentrados. Antes de las diez también ha llegado Emilio Argüeso, quien fuera su número dos, y que también ha tenido que escuchar esas palabras "asesinos" por parte de las víctimas, que no han parado de llorar y emocionarse desde que han llegado a la Ciudad de la Justicia.

Entre ellos, Rosa María Álvarez, una de las víctimas de la dana. "No quería haberme roto pero saber que estaba entrando una de las máximas responsables de la muerte de 228 personas ha sido muy duro. Saber que ella no era conocedora del sistema Es-alert es durísimo. Si ella hubiera sido conocedora de esa alarma, porque desde primera hora de la mañana ya se sabía que había personas muriéndose y que no hicieron nada por salvarlas... Ha sido demasiado", ha señalado Álvarez.

Argüeso, que en su llegada también se ha encontrado con numerosas cámaras y periodistas, sólo ha asegurado que no puede hablar "por respeto al procedimiento". Preguntado si se ha sentido abandonado, el exsecretario autonómico ha respondido "algo".

Tanto Pradas como Argüeso van a contestar solamente a las preguntas de sus abogados, ni al fiscal ni a las acusaciones. La declaración de la ex consellera ha comenzado a las 10.15. En el tribunal, además de la jueza, está el fiscal titular de la causa, Cristóbal Melgarejo, reforzado por el Anticorrupción, Fernando Maldonado, y los abogados de las acusaciones populares y particulares. La vista se ha trasladado a la Sala Tirant Lo Blanca, la más grande de la Ciudad de la Justicia y, obviamente al ser fase de instrucción, es a puerta cerrada. Las declaraciones se están grabando pero a petición de una de las defensas, no se van a entregar a las partes "para que no se difundan". Se podrán consultar por los abogados en la sede judicial.

Ambas declaraciones, la de Pradas -a la que también se ha visto temblando en su llegada a declarar- y Argüeso se consideran claves para saber cómo se gestionó la emergencia el 29 de octubre e intentar aclarar por qué se convocó el Cecopi a las 17 horas en lugar de por la mañana, o por qué el mensaje de alerta a la población no se envió hasta las 20:11 y solo pedía evitar desplazamientos por la provincia.

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, que inició a principios de diciembre esta instrucción, a la que desde marzo se dedica en exclusiva, ha tomado declaración hasta el momento como testigos a familiares de las víctimas y a expertos.

Las declaraciones de los dos primeros investigados en esta causa se consideran "imprescindibles" por la jueza, dado que Pradas tenía atribuida "la máxima autoridad" en el proceso de adopción de medidas de autoprotección de la población y dada la "relevancia orgánica y por ende decisoria" de Argüeso.

A estas declaraciones, que se producirán cinco meses después de las inundaciones y tras cuatro meses de instrucción, seguirán el lunes, en calidad de testigos, las de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó.