VDS consolida a Valencia como capital mundial de la innovación tecnológica con la IA como protagonista

El éxito de la séptima edición de VDS ha consolidado al evento tecnológico internacional como una plataforma global de innovación y tecnología con la inteligencia artificial como protagonista. La cita anual, organizada por Startup Valencia que celebró ayer su último día en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, reúne a más 12.000 profesionales de 110 países, más de 700 inversores, 1.500 corporaciones y 2.500 startups y se convierte en un escaparate mundial para el ecosistema innovador y tecnológico.

En cuanto al programa de ponencias son más de 600 personas las que participan en los 7 escenarios del evento. Líderes de prestigiosas compañías multinacionales, expertos y gurús tecnológicos que, bajo el lema ‘Embracing evolution: Invest in the leaders of tomorrow’, están analizando cómo la actual revolución tecnológica está impactando positivamente en la sociedad a través de las voces de los líderes más destacados del ecosistema mundial de innovación.

Steve Chen compartió sus conocimientos como creador de uno de los sitios web más visitados del mundo, YouTube. Durante la conferencia el cofundador de YouTube contó sus experiencias que no solo transformaron la manera en que las personas comparten y ven videos en línea, sino que también lo convirtieron en uno de los emprendedores más destacados de la era de internet.

El mundo del deporte también ha estado representado en el marco de VDS. Juan Samaranch, vicepresidente internacional del Comité Olímpico Español, habló junto con Luis Cervera, director general de Deporte, sobre cómo el olimpismo puede transformar las ciudades gracias a su impulso tecnológico y la necesidad de un cambio.

Por otro lado, el Príncipe de Países Bajos y enviado especial de Techleap, Constantijn van Oranje, ofreció una conferencia titulada "Aprovechar el poder de la inclusión: cómo atraer el mejor talento para la innovación". Durante su intervención, abordó cómo la diversidad y la inclusión se han convertido en pilares clave para impulsar la innovación en un entorno empresarial cada vez más global y competitivo.

En el marco de VDS, Startup Valencia e Innovation Quarter han firmado un acuerdo de colaboración para promover la innovación, la internacionalización y la inversión en sus ecosistemas. El acuerdo busca fortalecer sus comunidades de startups y emprendedores mediante programas conjuntos, posicionando a Valencia y Zuid-Holland como centros internacionales de innovación y atracción de talento e inversión. En la firma del acuerdo participaron Chris Van Voorden, head of Internationalization, y Nacho Mas y Krloos Rivera, CEO y asesor Estratégico de Startup Valencia, respectivamente.

El evento se ha celebrado en la Ciudad de las Artes y las Ciencias La Razón

La inteligencia artificial como gran protagonista

Esta edición de VDS ha apostado por analizar los retos y oportunidades de la inteligencia artificial y cómo esta tecnología está transformando e impactando positivamente en la sociedad. Para ello ha reunido a líderes mundiales en IA con el objetivo de que ofrezcan respuestas a las necesidades que genera esta tecnología que está revolucionando el mundo en todos los aspectos: desarrollo, integración, aplicación e inversión.

Una de las principales ponencias sobre esta materia que se ha llevado a cabo durante el segundo día ha sido ‘IA en los nuevos modelos de producción automatizada: ventajas y multicontenido’ durante la cual se puso en el foco el papel de la IA en la evolución de los sistemas de producción hacia modelos más ágiles, personalizados, y sostenibles, generando valor para empresas y consumidores.

Una de las principales ponentes de la cita del pasado miércoles fue Randi Zuckerberg. La fundadora y CEO de Zuckerberg Media y HUG habló sobre los pros y los contras del uso generalizado de la IA y ofreció una guía completa sobre cómo aprovechar las herramientas de IA para impulsarse a uno mismo y a la empresa hacia el futuro.

También tuvo lugar la final y entrega de Premios Santander x España I Startup & Scaleup 2024, una competición que busca reconocer y apoyar a las empresas emergentes y en expansión de base tecnológica en España. El anfitrión de este espacio fue el Banco Santander, patrocinador principal de VDS 2024.

Asimismo se presentó la convocatoria para participar en los Premios Emprende XXI, impulsados por CaixaBank y ENISA, galardones de referencia en el ecosistema emprendedor.

El Audiovisual Stage ha acogido estos dos días el Next-Gen Audiovisual Forum, una iniciativa que pretende posicionar la marca Comunidad Valenciana como referente internacional en innovación audiovisual. El foro ha ofrecido a los asistentes la oportunidad de explorar cómo la tecnología OTT está revolucionando el consumo de contenidos, descubrir el impacto de la inteligencia artificial y la automatización en la producción y edición de vídeos, entre otros temas.

Ceremonia de clausura

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades de España, Diana Morant, y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, clausuraron la séptima edición de VDS2024. Junto a Nacho Mas, Juan Luis Hortelano y Karina Virrueta, CEO, presidente y jefa de Ecosistema Innovador de Startup Valencia; Patricia Pastor, presidenta de VDS y Paula Llobet, concejala de Turismo e Innovación del Ayuntamiento de València, también estará presente en la ceremonia de entrega de premios de la Competición Internacional de Startups de VDS2024.

Sobre VDS

VDS2024 ha vuelto a batir récords en asistentes internacionales. VDS2024 ha aumentado su participación internacional un 65% alcanzando un 35% de asistentes internacionales. De las 12.000 profesionales que visitan el encuentro, más de 4.000, son extranjeros.

Este año, VDS cuenta con el apoyo de Banco Santander como patrocinador principal, dando nombre al Santander Stage. Además, numerosas empresas tecnológicas, startups y organizaciones se suman como partners estratégicos, contribuyendo al éxito y alcance global del evento: Wayra Telefónica, EY, Boehringer Ingelheim, CaixaBank, Volkswagen, Caixa Popular, HP, Repsol. PowerCo, Aticco, Fundación LAB, Opentop, Gellify y Endcom. Entre los partners tecnológicos que dan apoyo al evento están Amazon, Google for Startups, LinkedIn y Microsoft. Por último, los Program Partners son Burda Principal Investments, Dinapsis, Stripe, Citi, IPG Media Brand y MAPFRE.

VDS2024 mantiene el respaldo de importantes instituciones que impulsan el evento como un referente internacional en innovación y tecnología. Universidades como la Universitat de València o la Universitat Politècnica de València apoyan el evento. Además, entidades como El Parque Científico Universitas Miguel Hernández y el la Universitat de València; la Ciudad de la Luz; la Film Commission de la Comunitat Valenciana; El Institut Valencià de Finances; la Diputació de València; el Ajuntament de València; València Innovation Capital; la Capital Verde Europea; la Ciutat de les Arts i les Ciències; la Generalitat Valenciana; los fondos europeos NextGenerationEU; el Ministerio de Industria y Turismo y el de Ciencia e Innovación; el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; la Escuela de organización Industrial e ICEX (España Exportación e Inversiones) colaboran activamente para posicionar a Valencia como un hub global de innovación y un espacio clave para el intercambio de ideas y soluciones tecnológicas.

Sobre Startup Valencia

Startup Valencia es una organización privada sin ánimo de lucro que, desde 2017, representa e impulsa el ecosistema innovador y tecnológico valenciano para convertir a la región en un hub tecnológico de referencia a nivel internacional.

La entidad cuenta actualmente con más de 350 startups asociadas que suman un volumen de facturación de 303.431.982 euros y 5.585 empleos de alta cualificación. Desde 2018 organiza VDS, evento tecnológico internacional de referencia. Esta cita anual ha generado un impacto económico de más de 30 millones de euros en la Comunidad Valenciana y ha facilitado la conexión entre inversores y startups que ha contribuido a conseguir inversión por valor de más de 50 millones de euros, solo en 2023.

Colaboran con Startup Valencia GoHub Ventures (Global Omnium), BStartup (Banco Sabadell), Wayra (Grupo Telefónica), Elewit (Redeia, Grupo Red Eléctrica), Zeus, Plug and Play, HP, BBVA Spark, Tbig Finance, Marina de Empresas, Banco Santander, Innsomnia, CaixaBank, Naturgy y Sesame como Partners; y Sales Layer, RCD, Damm, Fresh People, Aktion, Voicemod, Google for Startups, Zubi Group, OVHcloud, Opentop (Valenciaport Innovation Hub), Internxt, Next Tier Ventures y Urban Sports Club, como Supporters.