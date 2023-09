Vecinos de Paterna (Valencia) denuncian la "insuficiente" atención sanitaria y reclaman más médicos

Vecinos del barrio de La Coma, en Paterna (Valencia), se han concentrado este lunes frente al centro de salud para denunciar que la atención sanitaria es "insuficiente" y reclamar la incorporación de más personal sanitario, especialmente de Pediatría, ya que se trata de una zona con mucha población infantil.

"Si los pediatras no quieren ir al centro de salud tiene que haber alguna ley que los obligue", ha asegurado a EFE el presidente de la Asociación de Vecinos y Entidades de La Coma, Alfredo Muñoz Mendoza, quien se ha preguntado "qué pasa si se muere un chiquillo por falta de atención. No hay que dar lugar a eso. Hay que solucionarlo ya".

"El barrio se está echando a la calle y para que no se eche a lo salvaje prefiero hacer una concentraciónpacífica reivindicando antes de que esto se caldee más, quiero pacificar el barrio", ha dicho Muñoz Mendoza, quien ha añadido que en la protesta participan un centenar de personas.

La protesta se realiza porque a raíz de los incidentes ocurrido el pasado mes de mayo, cuando el centro estuvo cerrado durante varios días porque la práctica totalidad de sus profesionales de Atención Primaria solicitaron la baja laboral "debido en gran parte a las amenazas que recibían diariamente, en alguna ocasión con armas, y el ataque a un médico por parte de un paciente".

Posteriormente, ha habido problemas para terminar de cubrir las vacantes, en especial la de Pediatría, lo que ha llevado a los vecinos a concentrarse y reclamar el incremento de la plantilla de sanitarios y también del horario, pidiendo que se abra por las tardes.

A juicio de Muñoz Mendoza, la atención sanitaria que ofrece el centro sanitario es "insuficiente" para un barrio que ha crecido mucho, no solo La Coma sino las zona limítrofes. "Tenemos 12.000 personas y tres médicos, y no hay pediatras porque no quieren venir, y eso no se puede permitir porque tenemos derecho a un pediatra".

Ha explicado que el pediatra se fue porque lo amenazaron y añade "por culpa de cuatro tontos, que en todos los barrios los hay, ya no tenemos médicos. Si tenemos un detector de metales, un botón del pánico y dos guardias jurados en la puerta, es exagerado".

Por su parte, el secretario de la Federación de Asociaciones Vecinales de Paterna (FAVEPA), Juan Enrique Palencia, ha explicado a EFE que el centro de salud es "relativamente pequeño para la cantidad de cartillas que atiende" y con un porcentaje de población pediátrica muy elevada que, al no haber pediatra, es derivada a otros centros de salud de Paterna.

Los concentrados han expresado su apoyo y reconocimiento a los profesionales de la sanidad pública y han defendido una sanidad respetuosa e igualitaria, pero reclaman la mejora de la prestación de los servicios sanitarios en el barrio, entre ellos la recuperación del servicio de Atención en Salud Mental Infantil y Adultos.

El Centro de Salud de La Coma ofrece atención a pacientes de diversas áreas de Paterna, como el Barrio La Coma-Mas del Rosari, Santa Gema, Casas Verdes, una porción de Campolivar y la urbanización de Cruz de Gracia; así como zonas correspondientes a Bovalar.

"Esto lo convierte en uno de los más concurridos en porcentaje de la comarca de L'Horta Nord, en un limitado espacio de únicamente 580 metros cuadrados, por lo que es conveniente su apertura por la tarde", señalan los organizadores de la protesta.