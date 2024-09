Vox pone la inmigración como línea roja para negociar los presupuestos valencianos de 2025

La inmigración irregular será una línea roja para Vox en la negociación de los presupuestos de la Generalitat para 2025, pues, según ha advertido, no están dispuestos "a recibir indiscriminadamente a menores no acompañados" que se distribuyen por todo el territorio nacional.

Así lo ha asegurado este martes el síndic de Vox en Les Corts, José María Llanos, quien ha señalado que las líneas rojas de Vox son su programa electoral, aunque ha apuntado que aceptarían unos presupuestos en los que no se aplique el cien por cien de su programa, pues no gobiernan y tendrán que negociar.

En todo caso, ha dicho que a priori no han negociado nada con el PP, y lo harán una vez que el Consell presente el proyecto de ley de Presupuestos para el próximo año en el parlamento autonómico.

Ha indicado que la llegada indiscriminada de menores no acompañados es una línea roja para su partido porque es una cuestión de "seguridad de los españoles", pero también lo son otras cuestiones incluidas en su programa, relacionadas con la educación, la defensa de las señas de identidad y la cultura valenciana o la igualdad de todos los españoles, tengan el sexo que tengan, entre otras.

El síndic socialista, Jose Muñoz, ha asegurado que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, "está en graves problemas para sacar adelante sus segundos presupuestos", y ha advertido de que "si continúa defendiendo los intereses de Génova y del presidente de Vox, Santiago Abascal, los socialistas no apoyarán" esas cuentas.

"En estos momentos Mazón solo ha intentado encontrar apoyo en la extrema derecha", ha lamentado Muñoz para avanzar que el PSPV presentará su propuesta alternativa de presupuestos en el momento en el que el proyecto de ley se presente.

Desde Compromís, su síndic, Joan Baldoví, se ha mostrado convencido de que el PP aprobará sus presupuestos con el apoyo de Vox, y ha destacado que su grupo presentará una "alternativa diametralmente opuesta al PP, que pasa no por el recorte de servicios públicos, sino por reforzarlos".

El síndic del PP, Juanfran Pérez Llorca, ha afirmado que el PP está abierto al diálogo con todos los grupos políticos aunque ha anticipado dificultades con Compromís y el PSPV.

"No creo que aprueben los presupuestos porque no los quieren, no apoyan las políticas fiscales y sociales del Consell de Carlos Mazón que benefician a todos los valencianos", ha dicho, y ha considerado "muy triste que un político, que representa a la ciudadanía en Les Corts, ya diga que no va a apoyar los Presupuestos sin haberlos visto".