Aluvión de denuncias en el primer día de salida de los niños

Para el ministro de Sanidad, Salvador Illa, el comportamiento “del 99% de los españoles” durante el primer día de desconfinamiento de los niños de hasta 14 años, este pasado domingo, fue “modélico”. Pero tanto él mismo como su colega de Interior, Fernando Grande-Marlaska, advirtieron ayer que “no se pueden permitir los abusos”, porque los padres que los cometen “ponen en riesgo la salud de sus hijos”. Y abusos hubo, y en abundancia. Las cifras de incumplimiento de las normas que regulan las salidas a la calle de los más pequeños son elocuentes: en toda España fueron denunciadas más de 17.500 personas, prácticamente las mismas que el sábado y 2.500 más que el viernes, en vísperas de la primera gran desescalada decretada por el Gobierno.

Las Fuerzas de Seguridad del Estado y las policías autonómicas y locales contaron con una ayuda inesperada para su labor de vigilancia y sanción de quienes se saltaron las normas: miles de ciudadanos denunciaron a través de las redes sociales, especialmente Twitter, numerosos casos de supuestos incumplimientos en los paseos de los niños, denuncias que en la mayoría de los casos iban acompañadas de fotografías de los incumplidores. En algunas de las imágenes se puede ver, por ejemplo, la plaza de Felipe II de Madrid abarrotada de menores con patinetes y bicicletas que no respetaban la distancia mínima de seguridad; en otras, parques plagados de niños jugando al fútbol en estrecho contacto físico, o playas como las de la Barceloneta y Masnou, ambas en Barcelona, que ofrecían un aspecto más propio de principios de verano.

También los adultos aparecen retratados en muchas de las imágenes colgadas en las redes sociales, en las que se ve a padres y madres hablando en grupo a muy escasa distancia unos de otros, algunos compartiendo banco o charlando animadamente en un alto de su paseo con animales domésticos. Bajo la etiqueta #Irresponsables, sólo en Twitter se publicaron 123.000 tuits haciendo alusión a estas supuestas infracciones, la mayor parte de ellas por no guardar la distancia social. Además de esta norma, estaba prohibido también salir a la calle en grupos de más de un adulto y tres niños, utilizar las zonas de juegos infantiles en los parques y permanecer en la calle más de una hora seguida.

En otras ciudades, como Granada, y localidades más pequeñas, las denuncias de flagrantes incumplimientos de las normas llegaron a las Fuerzas de Seguridad a través de llamadas telefónicas de ciudadanos. En la mayoría de los casos fueron llamadas anónimas, pero las fuerzas policiales se desplazaron hasta el escenario de las presuntas infracciones para comprobar la veracidad de los hechos y, en su caso, imponer la correspondiente sanción.

En Cataluña, los Mossos d’Esquadra y las policías locales levantaron 1.900 actas de denuncia durante el desconfinamiento del domingo, coincidiendo con el primer día desde que se decretó el estado de alarma en que los niños podían salir a la calle. El conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, explicó ayer que 6.663 personas fueron identificadas y que los agentes tomaron los datos de 3.966 vehículos, mientras que se practicaron 12 detenciones. Buch admitió que el hecho de que el horario de salida de los pequeños sea tan amplio, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, dificulta la sanción de personas “con conductas irresponsables”, porque resulta muy complicado para la policía comprobar si una persona ha permanecido en la calle más de una hora, que es el tiempo máximo permitido.

Muy probablemente el estado de alarma se prorrogue

Las Fuerzas de Seguridad recordaron el domingo en toda España a muchos de los sancionados que la salida de los menores a la calle no significa que el estado de alarma haya dejado de estar vigente, pues no vence hasta el próximo 9 de mayo. Sin embargo, el ministro de Sanidad no oculta, y así lo ha manifestado en una de sus últimas comparecencias en La Moncloa, que muy probablemente el estado de alarma se prorrogará por otras dos semanas después de aquella fecha. Sea como fuere, las recomendaciones para evitar sanciones durante las salidas de los niños pasan por cumplir lo que algunos han dado en llamar las reglas de los cuatro unos: no alejarse más allá de un kilómetro del domicilio familiar, un solo adulto acompañando a un máximo de tres niños, una hora de estancia en la calle y una sola salida al día.

Los primeros días de vigencia del estado de alarma, decretado por el Gobierno el pasado 14 de marzo, se saldaron con unos pocos centenares de multas en toda España y muchas más identificaciones y advertencias verbales por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado a los ciudadanos que hacían caso omiso del confinamiento domiciliario y salían a la calle. Idéntica recomendación recibían los propietarios de establecimientos que incumplían la orden de cierre de sus locales, sobre todo bares y pequeños comercios. Guardia Civil, Policía Nacional y policías autonómicas y locales pusieron en práctica en los primeros días un protocolo de ‘mano izquierda’ con quienes se saltaban el confinamiento, pero al cabo de una semana recibieron la orden de aplicar ‘tolerancia cero’ con los infractores ante la avalancha de incumplimientos.