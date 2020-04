“He sido secuestrada y me he escapado”. Enésima disculpa para saltarse el confinamiento (e ir a un cumpleaños)

El confinamiento como consecuencia de la pandemia, que puede terminar dentro de varias semanas, produce situaciones esperpénticas, pero a la vez delictivas. Fingir su propio secuestro para asistir a un cumpleaños parece inaudito, pero ocurrió en Madrid. La protagonista, primero dijo que iba a los Servicios Sociales y, como de vuelta, no tenía justificante, pues no se le ocurrió otra cosa que ir a denunciar que la habñian secuestrado y que...se había escapado. Como en el chiste, “no pagues el rescate que me he liberado”, que le dijo un hombre a su mujer para encubrir una noche de juerga

Los hechos: la Guardia Civil ha detenido a una mujer de 49 años que denunció una falsa detención ilegal con el fin de justificar su desplazamiento desde Madrid a Colmenar Viejo durante el estado de alarma. La realidad es que asistió a una fiesta de cumpleaños.

La mujer presentó una denuncia en el Puesto de Colmenar Viejo en la que manifestaba haber sido víctima de una detención ilegal mientras se encontraba en una parada de autobús de la localidad.

Los hechos habían ocurrido, según ella, cuando esperaba el autobús con destino a Madrid, su lugar de residencia durante el estado de alarma, y una persona la obligó a subirse a un vehículo para trasladarla a una caseta de una finca, de donde consiguió escapar al día siguiente.

Los agentes iniciaron una investigación para el esclarecimiento de los hechos. Había varias incoherencias en la historia que narraba y se comprobó la falsedad de lo narrado.

Para evitar el confinamiento obligatorio del estado de alarma y acudir a la fiesta de cumpleaños, se desplazó desde Madrid a Colmenar Viejo con la excusa de acudir a los Servicios Sociales, lugar donde nunca llegó.

También se ha demostrado que permaneció en una fiesta de cumpleaños y que, cuando terminó la celebración, se dirigió al puesto de la Guardia Civil para denunciar un secuestro ficticio, con la intención de justificar con la denuncia el motivo de su desplazamiento de Madrid a Colmenar Viejo en el caso de que fuera requerida por las Fuerzas de Seguridad.

Tras poder demostrar que todo lo ocurrido estaba basado en falsedades, se le imputó el supuesto delito de simulación de delito además de ser propuesta para sanción por el art. 7 del RD 463/2020, al desplazarse sin justificación alguna durante el estado de alarma.