¿Por qué vamos hacia un rebrote del coronavirus en junio?

Dentro de tres semanas, España verá el impacto real que están teniendo las primeras medidas de desconfinamiento. A día de hoy, en Cataluña hay 545 pacientes ingresados en camas de críticos y las UCIS todavía están al 132% de su capacidad. El epidemiólogo Oriol Mitjà, investigador de enfermedades infecciosas en el Hospital Germans Trias i Pujol y asesor del gobierno de Quim Torra, ha visado hoy a través de su cuenta de twitter de que si no se toman medidas para controlar la infección en la desescalada “vamos hacia un rebrote” de la Covid-19 en junio.

¿Qué se está haciendo mal?

Mitjà resume en seis tuits los errores que se están cometiendo en esta primera fase de desconfinamiento. Para empezar, Mitjà se hace la pregunta que se hace media población, qué pasa con los test. ¿Por qué no se ha activado la realización de test PCR a personas con síntomas leves? Según el joven investigador, “nos e ha activado el testeo PCR para casos leves porque alguien se ha empecinado en no utilizar otras marcas de escobillones". Precisamente, la consellera de Salut, Alba Vergés, explicó ayer que no se habían iniciado estas pruebas porque estaban esperando la llegada de este componente, indispensable para hacer las pruebas PCR.

El segundo error es que “no se ha activado el rastreo de contactos de los infectados por miedo a la tecnología”.

En tercer lugar, tampoco se ha explicado bien a los mayores de 70 años que no deberían salir a la calle antes de las 10.00 horas de la mañana ni después de las 20.00 horas.

Su advertencia número cuatro es que en estos momentos, la tasa de infección en Cataluña es una de las más altas del país, de 0,95 y no baja desde hace tres semanas.

En quinto lugar, recuerda que el sistema sanitario tiene todavía un 50% de ocupación de camas críticas. Para ser más precisos, las UCIS aún están al 132% de su capacidad.

Y, finalmente, los estudios de seroprevalencia muestran una inmunidad en Barcelona y en la zona norte del área metropolitana de apenas un 10%.

➤La R0 és de 0,95 i no baixa des de fa 3 setmanes

➤El sistema sanitari té encara un 50% d'ocupació de llits crítics

➤Els estudis de seroprevalença mostren immunitat a BCN i Metro nord <10%



⚠️Si fem desconfinament sense control de la infecció, anem cap al rebrot de #COVIDー19 — Oriol Mitja (@oriolmitja) May 5, 2020

Datos de otro grupo de investigadores de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y del Instituto Germans Trias i Pujol que están estudiando el comportamiento del virus a partir de modelos matemáticos desde el inicio de la pandemia, alertan de que sólo se habrían diagnosticado un 10% de los contagios reales. Y, a partir de fórmulas hechas con los cálculos de positivos diagnosticados y de mortalidad, creen que habría entre 600.000 y un millón de infectados en Cataluña. Aproximadamente, un 10% de la población. Este dato coincide con el de Mitjà. Una seroprevalencia del 11% está lejos del umbral de inmunidad de rebaño necesario, estimado alrededor del 60%.