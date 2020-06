“Tus vecinos te han denunciado por no llevar mascarilla”, nuevo timo para robar datos bancarios

La Guardia Civil advierte de que se ha puesto en circulación en las redes sociales un nuevo timo que consiste en una comunicación, en nombre del Ministerio de Sanidad, según la cual el receptor ha sido denunciado por sus vecinos al no llevar mascarilla.

Se ofrece un enlace para descargarse la denuncia, momento en el que los ciberdelincuentes se hacen con los datos del usuario, claves, entre ellas las bancarias, con la consiguiente posibilidad de robo.

La imaginación de los ciberdelincuentes no tiene límites y se ha detectado otra iniciativa delictiva para cobrar multas de tráfico pendientes.

La Guardia Civil advierte de no hacer “ni caso” de estos correos ya que, el mero hecho de atenderlos, aunque sea por curiosidad, implica caer en las redes de estos individuos que, mediante un virus, se introducen e n el ordenador o teléfono y se apropian de todos los datos.

“El #COVID19 es un asunto muy serio. Que el #cibercrimen intente engañarte diciendo que tus vecinos te han “delatado” por no llevar mascarilla, es de chiste. #NiCaso: NO sigas enlaces incluidos en correos de contactos desconocidos NO descargues adjuntos de remitentes sospechosos”, señala la Benemérita.

Se recuerda que durante 2019, el 88,1% de los ciberdelitos conocidos fueron ciberestafas