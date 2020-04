Un álbum inédito de David Bowie se publicará mientras medio planeta está en confinamiento. “ChangesNowBowie", que incluye nueve grabaciones inéditas estará disponible en las plataformas “streaming” a partir del 17 de abril, fecha en la que originalmente iba a ser publicado en formatos LP y CD como parte de os lanzamientos que se celebran en torno al Record Store Day 2020, y que ahora se ha aplazado hasta el 20 de junio de este año.

El disco fue grabado y mezclado en Looking Glass Studios en Nueva York en noviembre de 1996 durante los ensayos para el concierto de 50 cumpleaños de Bowie en el Madison Square Garden. Gail Ann Dorsey (bajo, voz), Reeves Gabrels (guitarras) y Mark Plati (teclados y programación) acompañaron al británico en la grabación.

Pero antes del lanzamiento completo, el viernes 10 de abril, llega el video “Repetition ’97”, también inédito hasta la fecha, que fue filmado en los ensayos del “Earthling Tour”, en Hartford Connecticut por Tim Pope. La versión de audio de esta grabación también estará disponible en todas las plataformas “streaming” a partir de esa fecha.

“ChangesNowBowie” se lanzará en una edición limitada en formatos LP y CD en exclusiva para Record Store Day el 20 de junio de 2020. La portada del álbum presenta un retrato en blanco y negro del músico, obra del reconocido fotógrafo Albert Watson, tomado en Nueva York en 1996. La lista de canciones incluye: “The Man Who Sold The World”, “Aladdin Sane”, “White Light / White Heat”, “Shopping For Girls”, “Lady Stardust”, “The Supermen”, “Repetition”, “Andy Warhol” y “Quicksand”.