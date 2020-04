ELE, la voz del anuncio de Bankinter contra el coronavirus: “Hemos entendido que somos vulnerables”

En la última madrugada y en la soledad del confinamiento, unos acordes me sacaron de mi cansancio, de la monotonía de la rutina. El primer golpe de percusión me hizo levantar la cabeza hacia el televisor, ese acompañante maltratado que ya es igual que cualquier otro mueble entre los que uno se mueve entre la indiferencia y el hastío. Imágenes de billetes se concatenaban frente a mí, mecidas por una voz femenina que cantaba a la esperanza con un in crescendo que te arropa y te atrapa.

¿De quién es esa voz que le canta a los problemas y a las dudas de la pandemia? Su nombre artístico es ELE, Elena Iturrieta, esta joven profesora de inglés aceptó de buena gana, pero no sin reservas, ponerle voz a la esperanza frente a la pandemia, aunque fuera en el anuncio de las buenas noticias de un banco. “Querían apostar por la creatividad musical, tenían una letra escrita por Leandro Raposo y buscaban alguien que creara una canción que hablara de la gente. Ahí es el momento en el que me invitan a participar”, le cuenta ELE a LA RAZÓN. Los que la eligieron, ya se habían colado en su música, asistentes anónimos al concierto fin de gira en el Teatro Circo Price de finales de enero, cuando el Covid-19 ni siquiera tenía nombre.

Ahora, este tema que por su duración sabe a poco y es carne de bucle en el reproductor, ya ha alcanzado los dos millones de reproducciones en youtube, y la gente pide a gritos que se termine, que se remate, que lo cuente todo. La melodía es sencilla y su letra directa con mensajes poderosos, como que “pero el dinero es cobarde” y “el dinero no es dinero”. “Reconozco que al principio entré con prudencia en la propuesta, y tras leer la letra de Leandro Raposo, escuchar el enfoque y el tacto con el que la agencia Sioux meet Cyranos plantearon el anuncio, me pareció que quizás podríamos mandar un mensaje bonito en estos momentos tan difíciles”, confiesa Elena. Dice bonito donde debía decir poderoso.

¿Cuál es el secreto de este himno que nos ofrece salir mentalmente de casa acompañados de sonrisas en todos los billetes del mundo? Ella opina que, “Volverán esos momentos” “es una canción de esperanza, como dice Leandro en el texto “este no es nuestro destino”. Esto nos va a cambiar, espero que para mejor y que nos valga para reflexionar, aprendiendo de lo que hemos compartido, pensando en los demás y menos en uno mismo, los conozcamos o no, y valorando más lo que nos rodea”. Quizá es que Elena comparte nuestro confinamiento y lo que sentimos al abrir cualquier ventana, porque como asegura, “todos estamos viviendo una situación desconocida; hemos entendido que somos vulnerables, nuestra perspectiva del mundo y de nuestras vidas, especialmente de esas pequeñas cosas que la componían, está cambiando, y nosotros con ellas. Nadie es ajeno a ello y nos afecta en cada cosa que hacemos”.

ELE no es nueva cantando melodías tristes, su primer disco “Summer Rain” (2014), ya tenía ese alma a la que los pianos les gusta acompañar y la fuerza de las voces del soul. “La música, en todas sus formas, ha sido, es y seguirá siendo nuestro bálsamo, nuestra válvula de escape. Esa que seguramente más necesitamos en estos momentos. La música es de quién la escucha y te da en cada momento lo que necesitas, es esa “mano tendida” que te levanta, que te consuela o, como en este caso, que te da esperanza”.

La letra completa de “Volverán esos momentos”

Dicen que al mal tiempo buena cara.

Que has salido de peores.

Pero el dinero es cobarde.

Y contagia sus temores.

El dinero no es dinero.

El dinero es el esfuerzo

Lo difícil que es ganarlo.

Y lo sencillo que es perderlo.

Esto pasará seguro.

Este no es nuestro destino.

Lo importante aquí es que nadie.

Se quede por el camino.

Volverán esos momentos.

De las cosas cotidianas.

Una cena con amigos.

Un beso cada mañana.

De gastarlo en cosas simples.

Que hoy parecen muy complejas.

Cumpleaños infantiles.

Sonrisas de oreja a oreja.

Vacaciones en la playa.

con verbenas en las plazas.

Y brindar por esos días que

Nos quedamos en casa.

Vea aquí el anuncio: