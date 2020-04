culturaencasa: Del mayúsculo retrato de las tripas del fascismo de Bertolucci a los hilos de la memoria de André Aciman

Película

“Novecento”

A Leo Dalcó le costó nada menos que la escalofriante cifra de 73 años ver trabajar a un patrón. No había costumbre en los albores del siglo XX entre determinados estratos sociales. Resultaba, claro, mucho más gratificante ver cómo lo hacían otros. Porque las manos ajenas siempre tienen más posibilidad de cortarse que las propias y el ser humano no es animal de riesgos. Para que a una película se la considere “de culto” de manera unánime tiene que albergar una serie de características tremendamente difíciles de darse en un mismo tiempo y a la misma vez pero “Novecento”, la obra de Bertolucci posee una grandeza estilística, un monumental aroma pictórico, una fuerza audiovisual y un manejo narrativo del relato histórico que muestra tan sumamente titánico que puede ser considerada digna merecedora de ese apellido. Dos familias. Dos clases sociales. Dos Italias. Dos ideologías. Pero sobre todo, dos amigos: Olmo y Alfredo. Por delante de todos estos binomios, la abrumadora cronología de las tripas de un país como Italia a través del relato de cinco extensas décadas y la germinación y el desarrollo de la oscuridad del fascismo. La música de Ennio Morricone, la fotografía de Vittorio Storaro y las mayúsculas interpretaciones de Robert De Niro, Gérard Depardieu y un apoteósico y salvaje Donald Sutherland en ese papel de camisa negra la convierten en una obra inmortal y permanentemente revisable.

Disponible en: https://www.filmin.es/pelicula/novecento

Disco

“In Between Dreams”

En el año 2006 esta maravilla de disco ya había conseguido vender dos millones de copias en Estados Unidos. Y cuando uno lo escucha puede llegar a entender por qué la música de este hawaiano consigue conectar de una forma tan universal y masiva con el público. Ritmos ligeros, acompasados, tropicales y cálidos componen este trabajo musical perfecto para detener la mente en estos días atropellados y trasladarse a parajes radicalmente opuestos a la angostura de los pisos y las ciudades. Prueben a viajar con “Better together".

Disponible en: https://open.spotify.com/album/2B9q4KPjOEYu885Keo9dfX?si=_w7hSj2UTiqB-PCccfjknQ

Libro

“Variaciones enigma”

Cuando “Call me by your name” pasó de la recreación de las palabras a la emotividad de las imágenes, André Aciman se convirtió en todo un fenómeno de masas literario. El escritor estadounidense publicó la novela en la que está basada la película de Luca Guadagnino y a partir de ese momento se reafirmó como explorador oficial del territorio de las primeras emociones. Con la estela de semejantes precedentes, publicó en 2017 esta historia en la que Paul, el protagonista, va tejiendo los hilos de una constelación plagada de recuerdos, relaciones e intimidades. Las personas que han poblado su vida se convierten en narradores improvisados de la misma.

Disponible en: https://www.casadellibro.com/libro-variaciones-enigma/9788420437668/9197245

Exposición online

“Museo de Brujería y Magia”

En un pintoresco pueblo de Cornualles llamado Boscastle se encuentra un museo dedicado a uno de los elementos más enigmáticos y controvertidos de las creencias del ser humano: la magia. Fundado en 1951 por un amante de las ciencias ocultas como Cecil Williamson, este acogedor oasis de lo esotérico alberga piezas tan genuinas como esta taza para adivinar el futuro que pertenece a la colección privada de la Biblioteca Británica. Se pueden descubrir todos los trucos de este fantástico lugar a través de la aplicación de Google “Arts&Culture”.

Disponible en: https://artsandculture.google.com/asset/fortune-telling-tea-cup/yAHuL2LEV-OFCg

Documental

“Una revolución en toda regla”

Los motivos por los que las mujeres se han sublevado a lo largo de la historia siempre han estado relacionados con el peso sistemático que el mundo y el entramado patriarcal ha ejercido sobre sus hombros. Pero en un pequeño pueblo rural de la India las mujeres se han rebelado contra algo mucho más indignante: el estigma de la menstruación. Bellísimo y necesario retrato social de las desigualdades de género. Se puede ver de forma gratuita en el canal de YouTube de Netflix.

Disponible en: https://www.netflix.com/es/title/81074663