Christie’s vende la Luna

No, no es una exageración y tampoco es la primera vez que la sala de subastas pone a la venta un grupo de meteoritos. La pieza, registrada como NWA 12691, es la principal atracción de una venta privada, una roca lunar entre las más grandes que se conocen, la quinta más voluminosa procedente de la Luna en la Tierra y cuyo tamaño supera a las recogidas por el programa Apollo. Si tiene 2 millones de libras (2,286 millones de euros), puede pujar por ella y llevársela a casa. James Hyslop, Jefe de Ciencia e Historia Natural de Christie’s asegura sobre a pieza que “he tenido la suerte de manejar algunos meteoritos lunares en la casa a lo largo de los años, pero cada vez que veo éste en el almacén su gran tamaño me deja boquiabierto. Pesa más de 13.5 kgs. Y es bastante más grande que cualquiera que hayamos podido ofrecer antes. La experiencia de tener una porción de otro mundo en tus manos es algo imposible de olvidar ".

Este meteorito forma parte de una gran lluvia que se extendió a lo largo de las fronteras de Sahara Occidental, Argelia y Mauritania. Aproximadamente 30 diferentes fueron recogidos, analizados, clasificados y asignados con diferentes números NWA. El que ahora sale al martillo fue hallado en el desierto del Sahara hace dos años.

Christie's también ofrecerá un grupo de 13 meteoritos de hierro estéticos. Formado por fuerzas terrestres y extraterrestres, este grupo de esculturas naturales forma una de las colecciones más importantes de meteoritos de hierro en manos privadas. La colección, con un precio estimado de £ 1.4 millones (1,6 millones de euros), está disponible para su compra inmediata a través de las Ventas Privadas de Christie's.

El año pasado ya sacó a la venta un meteorito con forma de corazón. Cómo no, la subasta on line se realizó en el mes de febrero coincidiendo con la festividad de San Valentín.