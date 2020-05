Rosalía estrena “TKN” con Travis Scott

Es una de las colaboraciones llamadas a conquistar el mundo: la de la estrela latina Rosalía y la del rap afroamericano Travis Scott. Ambos acaban de estrenar “TKN”, que estaba grabado antes de la pandemia, pero que la artista catalana decidió aplazar porque no encontraba apropiado publicarla durante la emergencia sanitaria. Ahora que parece que sus efectos se van aplacando, ambos artistas lanzan el tema, llamado a los mayores logros de ventas.

Rosalía dice de “TKN”: “Travis es un artista al que he admirado mucho desde el principio de su carrera y no me puedo imaginar un artista mejor con el que colaborar para esta canción. Siento que ahora es el momento de lanzar este tema, después de tantos meses encerrados echando de menos la libertado o el estar en comunión con los nuestros. Espero q TKN os de energía, os haga bailar y os de fuerza si estáis en momentos difíciles. Con todo mi amor". El vídeo, producido por Canadá, es este: