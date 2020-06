Muere Josep Llobell, autor de la sintonía de Movierecord

“Me voy, no sé muy bien a donde, pero con la esperanza de reencontrarme con la gente más querida que se fue antes que yo. Lego mi semilla en cada uno de mis 4 hijos que han sido mi gran orgullo y la mejor producción de mi vida, así como todos los recuerdos y buenos momentos que he compartido profesionalmente y donde he dejado mi huella y el mejor de mí en cada reto”. Así se despedía vía Facebook Josep Llobell, músico, compositor, arreglista, productor musical e ingeniero de sonidoque falleció ayer a los 74 años. Él dijo adiós desde las redes. Se despidió en unos cuantos caracteres, aunque nos queda su música, entre la que destaca la melodía de Movierecord, la música de la cortinilla que anticipaba a los anuncios en el cine en los ochenta y que todos hemos tarareado mil veces y hoy de nuevo al conocer el deceso.

Tras comenzar su carrera en Discos Belter, Llobel pasó por varios estudios hasta que creó Audiolines. Su trabajo estaría muy ligado a la producción de reconocidos grupos como Parchís, Marfil, Los Diablos o El último en la Fila. A Sergio Dalma también le echó un amano en sus comienzos y de hecho fue coautor de “Esa chica es mía”, uno de los primeros éxitos del cantante.

Llobell estuvo detrás de las sintonías del programa televisivo de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 o de la dirección de la orquesta de la canción de Eurovisión “Ella no es ella”, interpretada por Alejandro Abad. Hasta sus últimos días seguiría muy ligado al mundo de la música, ocupándose de las grabaciones de Los Lunnis, entre otros trabajos.