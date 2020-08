Málaga: fallo técnico y la mejor película hasta el momento

Continúa el festival de cine en español en esta bella ciudad de Málaga en su edición número veintitrés. Empezamos la jornada con una película chilena que se llama “Piola”, de Luis Alejandro Pérez, los diálogos en este largometraje son interminables, bastante aburrido de una forma tremenda, todo en primeros planos, por otra parte, le han puesto subtítulos en inglés para que los presentes podamos entender algo porque, claro, al ser chileno no se entiende nada de lo que hablan, absolutamente nada.

Vamos con la mejor película, hasta la fecha, del festival y que por lógica el jurado no premiará... “El inconveniente”, de Bernabé Rico, un gran filme con un prodigio de interpretación muy notable aunque la intervención de José Sacristán es muy breve, por desgracia. Es una historia que agarra, que gusta y mucho, que se iba a proyectar a las 12 horas del mediodía pero nos echaron de la sala debido a un fallo técnico y, afortunadamente, en vez de ponerla en el teatro habitual, que es un desastre el sonido, nos la pusieron en un cine de verdad. Una historia de amistad, narrada con habilidad, te crees los personajes de principio a fin, se pasa el metraje en un suspiro y aunque no llegue a ser premiada, sin duda, no se la pierdan cuando se estrene en los cines.