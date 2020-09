Estas son las 18 películas que competirán en el Festival de Cine de Venecia

La 77 edición del Festival de Cine de Venecia que se celebrará del 2 al 12 de septiembre será la más atípica de toda su historia. Competirán 18 películas, 3 menos que el año anterior. Es decir, al final han salvado la sangría que se esperaba en las candidaturas. Pero no han podido evitar la fuga de estrellas. Este año la élite de la industria no visitará la ciudad italiana. Una buena muestra es el elenco de directores que han presentado sus largometrajes en la sección oficial. Ningún nombre es conocido para el gran público, mientras que en la anterior edición participaron Roman Polanski, Olivier Assayas o Steven Sodervergh. Y como no, recordar al último ganador, el “Joker” protagonizado por Joaquin Phoenix. ¿Cuál de estas películas le sucederá en el palmarés?

“In Between Dying,” Hilal Baydarov

“Le Sorelle Macaluso,” Emma Dante

“The World to Come,” Mona Fastvold

“Nuevo Orden,” Michel Franco

“Lovers,” Nicole Garcia

“Laila In Haifa,” Amos Gitai

“Dear Comrades,” Andrei Konchalovsky

“Wife of a Spy,” Kiyoshi Kurosawa

“Sun Children,” Majid Majidi

“Pieces of a Woman,” Kornel Mundruczo

“Miss Marx,” Susanna Nicchiarelli

“Padrenostro,” Claudio Noce

“Notturno,” Gianfranco Rosi

“Never Gonna Snow Again,” Malgorzata Szumowska

“The Disciple,” Chaitanya Tamhane

“And Tomorrow the Entire World,” Julia Von Heinz

“Quo Vadis, Aida?” Jasmila Zbanic

“Nomadland,” Chloe Zhao