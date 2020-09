Antonio Resines denuncia el colapso de la Seguridad Social: “Pagamos tantos años para que no nos atiendan”

Antonio Resines ha protagonizado hoy un episodio con el que más de uno se sentiría identificado. “La Sexta Noticias” abordaba ayer el posible colapso de la Seguridad Social dada la actual crisis económica causada por el coronavirus. Y, para ello, el programa contó con la aparición del actor, exaltado a las puertas de una de las oficinas de la Seguridad Social. En el vídeo, asegura que ha “solicitado hablar con el director de la sucursal”. Sin embargo, “me niega el paso. Este edificio es público, es la Administración del Estado”, denuncia.

El intérprete asegura que no es el único que se ha encontrado con la sucursal cerrada, así como afirma, indignado, que la página web no funciona y nadie contesta al teléfono. “Me gustaría que alguien me contestara, porque toda esta gente está esperando a que les den una cita porque necesitan el dinero para cualquier tipo de prestación, jubilación, pensiones...”, explica ante la cámara.

“Te dicen que llames a un teléfono que no te deja pedir cita previa y te redirige a la web, pero ahí tampoco te lo permiten. Después vienes presencialmente y no puedes entrar sin cita previa y vuelven a redirigirte al teléfono”, protesta Resines, rodeado del resto de personas que también acudieron a la oficina.

Ante esto, desde la Seguridad Social responden insistiendo en la necesidad de pedir cita previa, así como aseguran que todas las oficinas están abiertas. Esto, sin embargo, lo tacha el actor, pues asegura que él fue a una situada en Gómez Ulla y está cerrada. Además, añade que algunos trabajadores le han reconocido que están “sobrepasados”, por lo que pide al Gobierno que invierta más en la Seguridad Social, porque “pagamos durante tantos años para que no nos atiendan”, zanja.