«La chica del escote» se venga desnuda del Museo d’Orsay

View this post on Instagram

Cette photo raconte l'histoire récente de @jeavnne, une histoire qui nous concerne toutes. Discriminée par sa tenue, pour un décolleté, jugé inapproprié, vulgaire, indécent. Elle se fait refuser l'entrée dans un musée. Un corps, pourtant juste un corps, diabolisé, sexualisé automatiquement parce qu'il est féminin. Nous le subissons au quotidien, c'est devenu normal dans nos vies de femmes. Les "psst psst" dans la rue, les refus à l'école pour tenues soi-disant "inappropriées", les agressions, verbales, physiques et on en passe. Jeanne, c'est nous toutes. On a voulu pour cette œuvre véhiculer un message fort et puissant pour lutter contre l'hypersexualisation du corps féminin. Parce qu'il y en marre, parce qu'il faut que ça cesse. En fond, nous avons réalisé un mur violet, c'est une couleur qui symbolise la médiation, la paix, car c'est ce que nous souhaitons. Sur ce même mur, accroché, on peut y voir des tableaux représentant des corps féminins nus prenant feu. Par ces tableaux, nous souhaitons mettre en évidence l'absurdité supplémentaire qui consiste à refuser l'entrée d'un musée à une femme pour un décolleté, quand celui-ci met en avant des peintres qui ont eux-mêmes réalisé des œuvres de femmes nues. Le feu, ici, a une fonction destructrice et régénératrice . Il symbolise dans cette œuvre la volonté de s'émanciper des codes que la société actuelle impose aux femmes, pour un monde plus juste. Jeanne est là, forte, assumant son corps. Pas un objet, pas sexuel, juste un corps, beau, fier, son corps, notre corps. Merci à @jeavnne d’être venue parler de ça avec nous, le texte dans le post est le sien, un magnifique texte qui en dit long