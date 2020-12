Crítica de “Mi amigo Pony”: Mi vida como un caballo ★★★✰✰

Director: Nicolas Vanier. Guion: M.Giffard, J. Tonnerre y N. Vanier (Novela: Cécile Aubry). Intérpretes: François Cluzet, Julie Gayet. Francia, 2020. Duración: 102 min. Comedia familiar

Y otro título, como el de aquí al lado, bastante propicio para estas fechas, esta vez, cine familiar con sentido y muy poco cursilón. Años 60: la parisina Cécile, de 10 años, se traslada al sur de Francia con su madre cuando esta se divorcia. Entre la pena de la separación y que los niños del pueblo parecen no aceptarla, Cécile se siente triste y sola. Hasta que tras la llegada de un circo ambulante la protagonista descubre que maltratan al pony estrella de la función, por lo que decide rescatarlo. Pero, claro, el inquietante director del espectáculo no se lo pondrá fácil. La película, basada en la colección de novelas infantiles «Poly», de Cécile Aubry, y ambientada en una zona envidiable galesa, resulta un viaje iniciático recomendable, una historia que intenta inculcar asimismo el respeto y al amor hacia los animales, y un mensaje que, así pasen otros cien años, no perderá por desgracia vigencia hasta que los humanos no dejemos de actuar como las peores bestias.