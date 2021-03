Dani Martín vuelve a posponer su gira: consulte las nuevas fechas

“La prioridad es la salud y no nos planteamos, a día de hoy, ninguna alternativa que no sea pensar en vosotros, dados los tipos de aforo que tiene la gira”. Con estas palabras, difundidas a través de un comunicado, ha explicado Dani Martín que su gira “Lo que me dé la gana” vuelve a posponerse. El artista ha lamentado la decisión, afirmando que la ha tomado como “un ejercicio de responsabilidad y porque nos vemos obligados a cumplir con la normativa vigente”.

“Tenemos que volver a aplazar nuestros conciertos de la gira LQMDLG” en España, ha explicado Dani Martín, sirviendo como ejemplo de la difícil situación que atraviesa el mundo de la música, entre otros muchos gremios. “Os agradezco que os hayáis quedado con vuestra entrada para volver a disfrutar, sigo soñando con esos días en los que nos volvamos a encontrar”, ha añadido.

Comunicado Aplazamiento Gira 'Lo Que Me Dé La Gana'.



De esta forma, las entradas adquiridas en los puntos de venta oficiales serán válidas para las nuevas fechas, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional. Las personas que deseen solicitar la devolución de la entrada podrán hacerlo en el plazo de un mes desde la fecha de este anuncio, es decir, hasta el 2 de abril de 2021, contactando con el servicio de venta de entradas donde se realizó la compra de las mismas.

"Vamos a salir de esta y todo volverá de cero, guardad vuestra entrada y veréis que en nada estamos juntos de nuevo, viviendo algo único a nuestro regreso", ha añadido el cantante de "Qué bonita la vida" (2013).