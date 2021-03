“Occidente”: desde Alphaville contra el naturalismo

“Miras a la luz con la extrañeza de aquel que no la ha visto nunca antes”, le dice uno de los personajes a al personaje de Paula Bertolín en “Occidente”, la nueva película de Jorge Acebo Canedo y su debut en el largometraje. Actriz y directora estrenan esta semana una de esas películas de los márgenes, en ese mal llamado siempre “cine del extrarradio” y lo hacen desde una perspectiva conscientemente anti-naturalista: los diálogos parecen estar lanzados desde la impostura teatral, como esperando que la interpretación parta del propio espectador como finalizador último de la comunicación; y los escenarios, casi todos exteriores desolados de lo posindustrial, hablan de un mundo que ya no es, como si la mera presencia de los personajes fuera lo que les insufla una vida estéril por momentos.

El cuadro, una película eficaz y exigente con el espectador, nos devuelve una radiografía del cine patrio de guerrilla, ese que tiene que jugárselo todo al guion y a la puesta en escena para hacer que nuestros ojos se puedan voltear. Este año, tan extraño en lo industrial del séptimo arte, ha permitido que la mejor película del año sea un presupuesto de clase media (”Las niñas”) y que una de las que mayor resonancia ha tenido con sus espectadores, y mejor documental para los Goya, sea una obra más cercana al periodismo que al entretenimiento rodada con los medios justos (”El año del descubrimiento”).

Un escalón por encima de esa independencia autoral se sitúa la película de Acebedo, que responde sobre la coyuntura que ha permitido que su película se vaya a poder disfrutar, desde este 19 de marzo, en salas como las Renoir Princesa de Madrid, la Zumzeig de Barcelona o los Palafox y Aragonia de Zaragoza: “Habría que ver si realmente, primero, la gente está interesada en que esa ventanita siga abierta. La labor del cine tiene que ir más allá de su concepción como negocio, creo yo. El problema es que en España, cuando se habla de cultura, la gente se echaba la mano a la pistola, de un lado y del otro. Cuando esto pase, ¿habremos aprendido algo? Sí que es cierto que los Goya de este año y muchos premios creo que han llegado a películas que, si no hubiera sido por la coyuntura en la que estamos igual no hubieran llegado, pero creo que debería haber un impulso, a partir de ahora, para cuidar los distintos tipos de cine que se pueden hacer”, explica el realizador antes de añadir: “Claro, esto es una visión muy romántica y hablo de mi molino, pero me gustaría pensar que es posible. Cuando esto pase, creo que las cosas volverán a su cauce y es una lástima. Habría que intentar mantenerlo. Tendría que haber una respuesta clara, no tanto de las instituciones, como de espectadores y creadores del tejido cultural para crear ventanas expresivas que vayan más allá de lo hegemónico y de la visión comercial y empresarial”.

En “Occidente”, pese a la renuncia consciente de las estructuras narrativas clásicas, seguimos a H y Gloria, que encarnan de algún modo los papeles de profesor y alumna, respectivamente, en cuanto a un mundo que se muere sin acabar de nacer: “Trabajar en este proyecto fue como deconstruir lo que había aprendido en cuanto a interpretación”, confiesa Paula Bertolín sobre el rodaje. Y sigue: “Evidentemente, no es una forma ortodoxa de entender un guion ni de trabajar las emociones, ni siquiera de construir un personaje, pero trabajando mano a mano con Jorge se generó un lenguaje entre director y actores maravilloso. Él, en algunas ocasiones, me daba instrucciones como “Paula quiero que seas más perro” y a partir de ahí desarrollábamos la evolución del personaje, por raro que suene. Para mí fue muy enriquecedor porque fue una nueva forma de trabajar, donde no solo contaban mis emociones. Yo era una parte más del plano”.

Sobre esa “rara avis” que es su película, partiendo de un lenguaje alambicado, su inicio poco canónico y esa especie de regresión temporal que la saca de cualquier linealidad, Acebo Canedo remata: “Mis personajes no podían hablar de una manera prosaica, orgánica o como se habla en la calle porque yo quería jugar en una liga diferente al naturalismo que podemos ver hoy en día a casi todas las películas. Hay una corriente naturalista casi hegemónica. No hablamos de los blockbusters, pero hoy en día se asocia independiente en España a naturalista y yo estoy muy en contra de eso. Tengo, creo, derecho a reivindicar eso. Quiero que la ficción siga siendo ficción”, se despide.