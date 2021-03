La más grande escultura jamás vista en el centro de Florencia

Eike Schmidt y la escultura de Giuseppe Penone "Abete"

La próxima vez que se pasee por la Plaza de la Signoria en Florencia, el visitante no debe de pensar que en visitas anteriores no se había percatado de su presencia. Hace escasas horas, esta obra del artista italiano de Turín Giuseppe Penone, ha sido colocada y según los materiales que lo componen, la idea es que dure hasta la eternidad. “El arte contemporáneo en este lugar, crea debate sobre los tiempos del David de Miguel Ángel” Así lo afirma el director de las Galerías degli Uffizi de Florencia Eike Schmidt. “El arte contemporáneo en la Piazza della Signoria también ha conocido acalorados debates, desde la época del David de Miguel Ángel y el Hércules y Caco de Baccio Bandinelli: esto siempre ha sido un signo de la vivacidad de los florentinos, que ahora podrán meditar (y por qué no, crear polémica) sobre los muchos significados de la instalación de Penone. Sin embargo, el hecho es que este “árbol de Dante”, que en la intención del artista se refiere a los versos de Alighieri, mezcla una idea abstracta de la naturaleza, como era de esperar en metal, con la concreción totalmente pedregosa del centro de Florencia “. La polémica está servida.

La ramas metálicas del árbol de Giuseppe Penone se lanzan mirando al cielo. Nunca en la historia de Florencia se había colocado una escultura de esta envergadura si hablamos de altura. Y todo es por Dante y para Dante Alighieri. Setecientos años se están cumpliendo de su muerte. La escultura se podría ver como una metáfora del Paraíso como “El árbol que vive en la cima con sus frutos perennes que no pierden hojas” (vv.29-30, Canto XVIII, Paradiso, Divina Commedia, Dante Alighieri).

El árbol es la imagen de un joven pasado en los bosques de los Alpes Marítimos y, por tanto, frecuentado asiduamente en más de cincuenta años de investigación. Es un árbol que está firmemente plantado en la tierra pero con las ramas extendidas hacia el cielo. Giuseppe Penone prefiere entre los árboles las coníferas y para el aniversario de la muerte de Dante, Penone ha decidido crear un abeto monumental. La obra consta de 18 elementos que fueron modelados en bronce, el proceso de fundición se realizó con moldes de bambú. El árbol se llama “Abete” que el artista quiere enlazar con temas ambientales especialmente en los espacios urbanos. Unir cultura y naturaleza, entre el tiempo la historia y la vida y más aún “plantado” nada más y nada menos que en la Plaza de la Signoria de Florencia.

Los Uffizi, el Ayuntamiento y la colaboración de la “Galleria Continua” se han unido y anuncian que además de la colocación de esta obra histórica, esto no acaba aquí, el tema continúa con la exposición “Alberi in Versi”, una muestra dedicada al artista que los Uffizi acogerán a partir del 1 de Junio y hasta el 12 de septiembre próximo en torno a las celebraciones del aniversario de la muerte de Dante Alighieri.