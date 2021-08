Muere Charles Connor, histórico baterista y arquitecto del rock

Charles Connor, quien fue el baterista de Little Richard e hizo historia por su talento, ha muerto a los 86 años. El artista, que tocó con otros grandes, como James Brown, falleció pacíficamente mientras dormía en la madrugada del pasado sábado, según informa su hija, Queenie Connor.

Al baterista le diagnosticaron hidrocefalia, un trastorno cerebral que provoca la acumulación de líquido. Y, su hija destacó que “fue un gran padre”, siempre positivo y dedicado a su carrera profesional. “Fue uno de esos bateristas albañil, creador del género del rock and roll”, destaca, “tocó con tantos músicos legendarios en la década de 1950. Era un abuelo muy cariñoso y estaba muy orgulloso de su familia, se enorgullecía mucho de sus contribuciones al género musical”.

Nacido en 1935 en Nueva Orleans (EE UU), Connor comenzó su andadura en la batería con tan solo 12 años. Poco después, con unos 15, debutó en su carrera profesional cuando el cantante y pianista Professor Longhair lo contrató como reemplazo de último minuto para el Mardi Gras de 1950, en su ciudad natal.

Una vez cumplió la mayoría de edad, Connor se unió a lo que le catapultaría definitivamente hacia la fama: la banda original de Little Richard, The Upsetters. Una agrupación que apareció en películas como “Una rubia en la cumbre”, de Frank Tashlin, o “Mister Rock and Roll”, de Charles S. Dubin.

Asimismo, durante su carrea realizó giras con otros músicos de la talla de Jackie Wilson o Sam Cooke, recogiendo un reconocimiento y una fama que, en 1994, le valdría un galardón especial por parte de la congresista Maxine Waters.

En 2008, publicó su libro de memorias “Don’t give up your dreams: you can be a winner too!” (”No renuncies a tus sueños: ¡tú también puedes ser un ganador!”), así como, actualmente, antes de fallecer, el músico estaba elaborando un biopic.