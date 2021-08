El Festival de Sitges estrenará “Veneciafrenia”, la nueva película de Álex de la Iglesia

Cataluña

El pasado otoño, cuando nos despertábamos de aquella ensoñación que resultó el verano y las cifras de contagios nos devolvían a la lúgubre realidad, el Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña se atrevió a mirar el horror a los ojos una vez más. Con las correspondientes medidas sanitarias, el certamen catalán coronó a Brandon Cronenberg (“Possessor”) como un digno sucesor de su padre y nos citó un año más tarde para, ahora sí, volver a la realidad. En una rueda de prensa celebrada en los Cines Verdi de Barcelona, el director del festival, Ángel Sala, fue el encargado de anunciar la selección de películas que formarán parte de la 54. ª Edición y que, como cabía esperar tras la ausencia de género en Cannes y Venecia, se puede entender como una de las más completas de la última década.

El género, de hecho, se volverá polisémico al inaugurar el certamen el próximo 7 de octubre con “Mona Lisa and The Blood Moon”, película de Ana Lily Amirpour y protagonizada por Kate Hudson, y que se convertirá en el primer filme dirigido por una mujer en cargar con los honores en más de medio siglo de historia. Y de terror. Junto a ella, las grandes noticias del festival pasan inevitablemente por Álex de la Iglesia que, tras el éxito de “30 monedas” (HBO), vuelve al cine con “Veneciafrenia”. En palabras del director del certamen, se trata de una película que mezcla el “giallo con el slasher”. En esa misma línea, también se confirmó la presencia de “Halloween Kills”, segunda entrega de la nueva trilogía dedicada a Michael Myers, y “Last Night in Soho”, la esperada vuelta de Edgar Wright protagonizada por la popular Anya Taylor-Joy.

Por si fuera poco, la rueda de prensa también sirvió para confirmar la presencia de “Lamb” en el festival, la última película de género de la productora A24, responsable de “Midsommar”, “Hereditary” o “El faro”. En ella, Noomi Rapace y Hilmir Snær Guðnason deciden criar a un híbrido entre oveja y ser humano, con todos los dilemas y terrores que ello implica. Además, títulos que ya generan ruido en el sector como “The Deep House”, “La pasajera”, “Mad God” o “Where is Anne Frank” (último trabajo del reconocido Ari Folman) también estarán presentes en la costa catalana entre el 7 y el 17 de octubre.