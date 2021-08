Paul McCartney: “La pérdida de Charlie Watts es un duro golpe”

Cahrlie Watts tocaba en los Rolling Stones, pero su corazón latía al ritmo de jazz. En una formación que había forjado parte de su identidad en los escándalos, él encarnaba el lado tranquilo del espectáculo. Hace unos días avanzaba que dejaba la formación temporalmente por su salud. En unos músicos que lo han superado todo, nada hacía presagiar ningún balance grave. Pero ya entonces se extendió el rumor de que no participaría en el siguiente tour que están preparando sus Satánicas Majestades. El temor se ha confirmado en una terrible noticia. Charlie Watts no era solo un nombre, ni siquiera un músico. Era historia de la música y el rock. El mundo de la música ha lamentado su pérdida. Ringo Starr, otro gigante, el batería de los Beatles, sentía su marcha en Twitter. Lo hacía de colega a colega: “Dios bendiga a Charlie Watts. Te vamos a echar de menos. Paz y amor a la familia. Ringo”. Y colgaba una foto de ellos dos juntos. Paul McCartney dejaba un vídeo en la cuenta de Twitter de los Beatles donde decía: “Tan triste saber que Charlie Watts, el baterista de los Stones, ha muerto. Fue un tío estupendo. Sabía que estaba enfermo, pero no sabía que lo estuviera tanto. Mucho amor a su familia”. Después enviaba condolencias para los Stones y aseguraba que es “un duro golpe para ellos porque Charlie fue una roca y un baterista fantástico”. Concluía diciendo: “Te quiero Charlie, siempre te quise”.

No eran los únicos. Otra leyenda se hacía eco de esta marcha y lamentaba lo sucedido. Elton John decía: “Un día muy triste. Charlie Watts fue el baterista definitivo. El hombre más elegante y una compañía brillante. Mi más sentido pésame para Shirley, Seraphina y Charlotte. Y, por supuesto, The Rolling Stones”. Charlie Watts, el hombre tranquilo, el tipo que pasaba desapercibido al fondo de los conciertos, pero que sin él nada funcionaría, las canciones no tendrían su vertiginoso orden. En nuestro país también ha habido reacciones. Caros Tarque colgaba en Instagram una foto del Rolling y escribía: El viejo Charlie nos ha dejado. La mitad del sonido (y me quedo corto) de la banda más influyente del rock de todos los tiempos!! Siempre en nuestros corazones”. Bryan Adams ni lo pensaba al escribir también en redes: “Uno de los mejores bateristas de rock de todos los tiempos y un verdadero caballero. Condolencias a su familia y a la banda”. Los Sex Pistols hablaban a través de Glen Matlock: “Mantuvo el ritmo de la banda sonora de nuestras vidas”.