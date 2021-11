David Stasavage: «A las autocracias también se llega por las urnas»

UN FRÁGIL PATRIMONIO

Por David Hernández de la Fuente

Democracia y Totalitarismo se alternan. Entre ellos existe un periodo cíclico de caída y ascenso. Esta es una tensión que no cesa a lo largo de la Historia. El autor de este libro advierte de los peligros que existen y que amenazan a la democracia, algunos muy conocidos, como la demagogia, que bien conocían los antiguos, desde Polibio, favorito de nuestro Ortega, que habla del «gobierno de la masa», hasta los romanos. La historia de la democracia se demuestra que es consustancial a la vida en las comunidades humanas y bien merece un panorama como el que se ofrece aquí. Esta obra analiza los sistemas de gobierno participativos a lo largo de la historia de la humanidad en muy diversas latitudes, algo que supone una gran novedad y que es muy meritorio. En este empeño señala a Oriente Medio, África y hasta América, pero aquí David Stasavage comete el leve pecado de, al querer resaltar estas otras civilizaciones, relativizar el gran éxito que supuso la democracia ateniense, que es la gran cuna de este sistema político y que resultó un salto que no volvió a repetirse hasta la Revolución Americana. Pero el autor no solo mira hacia el pasado en este volumen. No es un ensayo anclado en la Historia. También se fija en lo que está ocurriendo en el presente, que es donde aporta enormes aciertos y demuestra una gran intuición. Subraya que uno de los riesgos de los gobiernos participativos, ayer como hoy, proviene de las veleidades unipersonales de algunas de las figuras prominentes que existen ahora en las facciones políticas. Muchas veces nombres que en apariencia pueden representar los intereses del pueblo, pero que, por sus orígenes familiares, educación, retórica y propuestas, se demuestra que solo están atentos a unos intereses personalistas y no están tan próximos a sus conciudadanos. Sus decisiones, en ocasiones, ponen en riesgo la convivencia de la comunidad. Este es un tema interesante, porque, precisamente, el nacimiento de las democracias siempre ha estado vinculado con el derrocamiento del poder injusto y los tiranicidas. Stasavage no elude los riesgos de caer en la autocracia y comenta asimismo la convivencia de las democracias occidentales con naciones como China.