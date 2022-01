Carta a los Reyes Magos

Queridos Reyes Magos, aunque no se si dirigirme a vosotros como “Queridos y queridas Reyes y Reinas Magas”, ya que ando algo despistado y no se si hago mal en utilizar el masculino plural como indica la Real Academia de la Lengua, me he quedado anticuado en los nuevos protocolos sociales o he de quejarme a quienes redactaron las Sagradas Escrituras para que en una próxima edición incluyan a una y media Reina Maga, para que exista paridad.

El caso es que el equipo que realiza habitualmente las críticas de música clásica en este diario tiene muchos deseos que les gustaría pediros, en la esperanza que vais a ser generosos, además de progresistas, porque muchos de ellos no ampliarán el déficit ni la inflación y hasta quizá alguno os lo proporcionen los fondos europeos.

Reconocemos un cierto desánimo a la hora de elaborar este año nuestras peticiones, tal vez porque el año ha traído muchos reveses y porque algunos de estos regalos, pedidos insistentemente año tras año, siguen pendientes.

Recojo yo aquí nuestras peticiones, muy genéricas esta vez, y os dejamos, junto a los zapatos, algunas vituallas para vosotros y para para vuestros pajes -por cierto y cuidado ¿los tenéis en nómina o son eventuales?- y camellos, que posiblemente la futura ley de animales no permita que os acompañen el año que viene cargando tanto pesado regalo.