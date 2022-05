La historia del Derecho a través de imágenes

Bruno Aguilera Barchet es un hombre de asientos intelectuales, pero también de firmes convicciones pedagógicas. Preocupado por la bruma críptica que rodea al Derecho, ha decidido combatir el desconocimiento general desde las coordenadas que marcan el entretenimiento, una de las columnas axiales de nuestra sociedad, y la cultura visual, uno de los vehículos principales de la difusión. El resultado es un volumen amplio y de ágil lectura, «Tratado de Derecho pop» (Aranzadi), que, de una manera amena, explica de forma diáfana las principales nociones del Derecho. «En el Bachillerato no existe ninguna asignatura de introducción al Derecho. Las hay de informática o idiomas, pero el Derecho está ausente. Y creo que es fundamental, porque a lo largo de nuestra vida nos estamos enfrenando a él constantemente, desde la relación con el padre, al colegio o, incluso, con el botellón; porque, ¿un policía tiene derecho o no a detener a alguien en ese caso? Al salir de la escuela deberíamos poseer unos mínimos conocimientos sobre cómo funciona».

Usted indica que mucha gente está frustrada porque no entiende el lenguaje del Derecho.

Es un lenguaje críptico, sí. La gente tiene la imagen de que los abogados les engañan, que estamos vendidos, que el Derecho es incomprensible, una jerga que no tiene nada que ver con la realidad. Eso es verdad. Para que toda esa gente que no sabe nada de Derecho, he escrito este libro. Así entenderá que es una materia accesible, pero debe meterse, digamos, en el lenguaje de la tribu. Esto es un divertimento serio, que despierta el interés. Además, está dividido en temporadas y episodios, como una serie televisiva. Cada capitulo tiene punto de adicción para que la gente se anime a continuar.

A través de retratos, esculturas, cuadros, paisajes y películas, Bruno Aguilera recorre el arco histórico del Derecho. “Estamos en una cultura eminentemente audiovisual. Cada vez se lee menos y la imagen audiovisual es omnipresente. Es una forma de acercar el libro. Se recomiendan muchas películas, series, como “Breaking Bad”, y obras artísticas. Pero en este volumen también se reflexiona sobre problemas presentes y retos que ya asoman en el horizonte.

¿Es el derecho lo que crea una nación o es su historia?

El Derecho es una parte esencial de una nación. La Unión Europea no existiría si no fuera por el Derecho. Es un federalismo jurídico. Es el Derecho comunitario lo que nos mantiene unidos. El Derecho es el reflejo de una sociedad determinada. Es importante para la identidad de un Estado y una narrativa, como se afirma hoy, para mantener a la gente unida.

Está la relación con la política, también.

El Derecho y la política están relacionados. Muchas veces escuchamos decir que algo es ilegal, pero no antijurídico. Las leyes del poder político no son iguales al Derecho. Este es más amplio. La legalidad es lo que prevalece. No podemos dejar el Derecho solo en manos del poder político. Eso sería su muerte. Durante la pandemia, nuestro Gobierno, y muchos otros gobiernos, aprovecharon para dictar normas de excepción que han recortado leyes fundamentales que luego se han tumbado en los tribunales. Siempre existe una tentación por parte del poder para quedarse con todo el poder. En cuanto puede, se cuela para decir que “el Derecho soy yo”».

Es lo que sucede precisamente con las autocracias, que ahora se han convertido en serias adversarias para las democracias

El no tener un Estado de Derecho lleva al aislamiento y a separarte de la realidad. Es lo que ha sucedido con Putin, un autócrata que se salta la constitución para seguir estando en el poder. El problema es que llega un momento en que nadie le puede decir nada, porque la ley es él y mete en la cárcel a quien se lo disputa. Dice que podemos invadir Ucrania y no hay nadie que se atreva contradecirle y contarle la verdad. En China ocurre lo mismo con el tema del Covid cero. Al principio creían que su sistema era mejor que el nuestro porque lo habían contenido. Pero después hemos asistido a cómo Occidente ha desarrollado las vacunas y se ha liberado de la pandemia. La gente se contagia, pero no muere, y vamos a la vacunación de grupo. En China, ahora, hay una oleada y no la pueden controlar. Tienen serios problemas porque su vacuna no funciona. Ahora las democracias vamos por adelante. Las autocracias son un desastre. El Derecho establece un límite. No te pases, le dice al poder, y no te lo puedes saltar porque de lo contrario vamos a una autocracia. Y ahí el Derecho ya no resuelve cuestiones esenciales para todos. Solo queda la imposición del poder y entonces es fácil deslizarse a situaciones de guerra y crisis graves.

¿Los populismos hieren al Derecho?

Uno de los problemas que tenemos es que el sistema educativo se ha hundido y la gente carece de formación. Cuando se hunde la clase media y no hay trabajo, salen líderes con soluciones sencillas para problemas complejos. El populismo es tremendo. Es gasolina, y se inflama enseguida. Por eso resulta crucial aprender lo básico sobre Derecho y tener una mínima formación jurídica para que no nos engañen los populistas.

También se refiere a las drogas en su libro, que ahora se piensan en legalizar.

Es un tema muy complicado, desde luego. El Derecho se ha equivocado ahí. En 1920, podías comprar en cualquier droguería de España, heroína, cocaína, morfina... todo sin receta, como pasaba en el resto del mundo. Entonces se inicia una cruzada moralista en Estados Unidos con la Ley Seca. Aparecen los gánsteres. Cuando se legaliza el alcohol de nuevo, se prohíben las drogas. Es un problema que en el Derecho está bastante mal tratado, sobre todo cuando ves series sobre los narcos y cómo la CIA usa el dinero de ellos para financiar la lucha de las Contras en América del Sur. Hay una imbricación entre los poderes fácticos y los poderes del Estado. Es un ejemplo del Derecho manipulado por el poder político, que lleva a una situación demencial.

Las multinacionales plantean un problema para el Derecho.

Los resultados que Apple obtuvo el año pasado es el PNB de España y Portugal por dos años. Es alucinante. El poder que tienen estas multinacionales es increíble. El Derecho ha sido un monopolio del Estado hasta ahora, pero cuando estás con estos entes que son más poderosos que el Estado y no están sujetos a un Estado, a lo mejor habría que plantear una organización del Derecho de otra manera. Es otra de las razones por las que debemos repensar el monopolio del Estado sobre el Derecho. Las grandes oenegés están por todas partes. ¿Quién les aplica el Derecho? No hay un tribunal con una política internacional. Hay que ver de nuevo el papel del Derecho en un mundo en que los Estados no son los únicos protagonistas jurídicos.